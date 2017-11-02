Источник рассказал, что нашли у студента, убившего педагога в Москве

Сотрудники полиции у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

Сотрудники полиции у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В рюкзаке студента Андрея Емельянникова, подозреваемого в убийстве преподавателя ОБЖ в колледже на западе Москвы, нашли топорик, нож и таблетки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В среду в здании столичного колледжа был убит преподаватель Сергей Данилов. Предполагаемый убийца — учащийся третьего курса Андрей Емельянников.

"С места происшествия был изъят рюкзак, в котором находился топорик, нож в чехле и несколько упаковок таблеток "Анальгин" и "Цитрамон", — сказал собеседник агентства. Следователи также изъяли телефоны преподавателя и студента, ручную циркулярную пилу Ryobi c пильным диском и личные документы убитых.

Ранее московский главк СК РФ сообщал, что по факту убийства преподавателя и учащегося образовательного учреждения возбуждено уголовное дело. Тела лежали в одном из кабинетов, на обоих обнаружили "множественные колото-резаные ранения шеи". Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской. Следствие считает основной версией убийство учеником своего учителя с последующим суицидом, добавил источник агентства.