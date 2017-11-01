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Происшествия

Кровавое селфи: ученик московского колледжа убил преподавателя ОБЖ

19:0601.11.2017
(обновлено: 19:11 01.11.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПолицейский автомобиль у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017Полицейский автомобиль у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жестокое убийство совершено в Москве в среду днем: в одной из аудиторий политехнического колледжа на Гвардейской улице обнаружены тела совершеннолетнего ученика и его преподавателя. По основной версии следствия, учащийся расправился с педагогом, а потом покончил с собой.

Сотрудники полиции у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В московском колледже нашли тела ученика и учителя

Тела обнаружили в одном из кабинетов колледжа. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, детали преступления устанавливаются.

Как рассказали РИА Новости ученики колледжа, причиной убийства учителя ОБЖ Сергея Данилова могло быть его обещание отчислить Андрея Емельянникова – подозреваемого в убийстве.

Заботливый майор, любитель комиксов

Знакомая Емельянникова рассказала RT, что молодой человек увлекался комиксами. По её словам, он переводил с английского и корректировал комикс Blood Stain.

Возле здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Аршак Карапетян
СМИ рассказали об увлечениях убийцы преподавателя колледжа в Москве
Девушка отметила, что молодой человек не был фанатом комиксов, но любил их читать, был ответственным, у него получался хороший перевод. Она сказала, что была знакома с молодым человеком только по интернету.

Как рассказали РИА Новости собравшиеся около колледжа учащиеся, на перемене Данилов и Емельянников разговаривали по поводу грядущего отчисления. "Данилов никогда не ставил оценки "за спасибо" и сообщил Андрею, что тот будет отчислен. Он мужик строгий, майор армии", — сказал один из учеников.

Собеседник предположил, что на Данилова, скорее всего, напали сзади, "потому что он коренастый, стой они лицом к лицу, преподаватель дал бы отпор". По его словам, у Данилова остались два ребенка.

Как рассказала экс-коллега убитого преподавателя Анна Макарчук, Данилов был профессионалом, а также добрым, заботливым и веселым человеком.

"Это уникальный совершенно человек по своей человечности, он здорово и очень по-доброму шутил, он заботился обо всех, включая преподавателей. Казалось бы, мы старше и ответственнее, но нет, он заботился и опекал всех, кого только мог", — сообщила Макарчук.

Предполагаемый убийца преподавателя в Москве, опубликовавший фотографии в соцсетях
Предполагаемый убийца преподавателя в Москве выложил селфи с его телом
По ее словам, Данилов был одним из лучших педагогов, который мог стать другом для любого ученика.

Фото с места убийства

Следствие пока не раскрыло подробностей трагедии в образовательном учреждении, однако картину можно восстановить по фото с места трагедии, которые предполагаемый убийца выложил в одной из соцсетей.

На селфи молодой человек, улыбаясь, позирует на фоне лежащего в луже крови тела и демонстрирует окровавленный нож. Всего фотографий пять, на одной из них у него за спиной виден стационарный циркулярный станок для обработки древесины. В настоящее время страница в соцсети, где было опубликовано это фото, заблокирована.

Девушка у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Роскомнадзоре рассказали о фото с места убийства в колледже
Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что основная версия следствия заключается в том, что "ученик убил преподавателя, а затем себя".

В Роскомнадзоре появление снимков со сценами жестокости и насилия объясняют устройством соцсети, где каждый пользователь в своём аккаунте выкладывает тот или иной контент. "Правила социальной сети достаточно жёсткие. Они удаляются социальной сетью оперативно и самостоятельно", — заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Психиатр: мог быть аффект

Психиатр-криминалист, руководитель "Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях" Михаил Виноградов в беседе с РИА Новости выразил мнение, что преступление молодой человек мог совершить в состоянии аффекта.

"Скорее всего, он поступил так в порыве аффекта. Но это не исключает того, что у него могли быть какие-то психологические проблемы", — сказал Виноградов, добавив, что прояснить этот вопрос сможет посмертная психиатрическая экспертиза.

Сотрудник охранны у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ученик колледжа в Москве мог убить в состоянии аффекта, сообщил психиатр
Эксперт отметил, что ученик "в аффекте мог убить преподавателя, нащелкал (фотографий – ред.) в телефоне, отправил знакомым". "А потом осознал, что он убийца, и его аффект повернулся другой стороной — он покончил с собой", — добавил психиатр.

Пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов сообщил РИА Новости, что Минобрнауки РФ следит за ситуацией с убийством преподавателя и учащегося в московском колледже и ждёт выводов правоохранительных органов о случившемся.

"Мы не комментируем ситуацию, пока идут следственные действия", — сказали, в свою очередь, в департаменте образования Москвы.

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