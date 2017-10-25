Волгоградскую школу, где от ножа погиб подросток, проверят на безопасность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Волгоградскую школу, где от ножевого ранения погиб подросток, проверят на безопасность учащихся, сообщил в среду РИА Новости заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков.

По данным областного СК, в среду днем в правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение о том, что в туалете одной из средних общеобразовательных школ скончался ученик восьмого класса. На месте следователи установили, что на теле 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца, при этом нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения.

"Это происшествие не останется без внимания ни региональных, ни муниципальных властей, ни уполномоченного по правам ребенка. Сейчас достигнута договоренность о проведении комплексной проверки школы по обеспечению безопасности учащихся", — пояснил Ковшиков.

Он добавил, что в проверке будут принимать участия представители департамента образования администрации области, комитет образования и науки, а также аппарат уполномоченного по правам ребенка региона. По словам Ковшикова, данная ситуация является несчастным случаем: подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, от которых и скончался.

"Мы также планируем провести ряд мероприятий и оказать максимально возможное содействие семье школьника. Ребенок характеризовался положительно, претензий к нему по учебе и поведению нет. Семья также положительная, полная", — подчеркнул заместитель главы аппарата уполномоченного.

Как рассказал Ковшиков, родители подростка сейчас пребывают в глубоком горе и трауре, находятся практически в полувменяемом состоянии.

Он добавил, что в данный момент следователи проводят допрос преподавателей и учащихся школы, а также осматривают место происшествия.