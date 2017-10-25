Волгоградскую школу, где от ножа погиб подросток, проверят на безопасность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Волгоградскую школу, где от ножевого ранения погиб подросток, проверят на безопасность учащихся, сообщил в среду РИА Новости заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков.
"Это происшествие не останется без внимания ни региональных, ни муниципальных властей, ни уполномоченного по правам ребенка. Сейчас достигнута договоренность о проведении комплексной проверки школы по обеспечению безопасности учащихся", — пояснил Ковшиков.
Он добавил, что в проверке будут принимать участия представители департамента образования администрации области, комитет образования и науки, а также аппарат уполномоченного по правам ребенка региона. По словам Ковшикова, данная ситуация является несчастным случаем: подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, от которых и скончался.
Как рассказал Ковшиков, родители подростка сейчас пребывают в глубоком горе и трауре, находятся практически в полувменяемом состоянии.
Он добавил, что в данный момент следователи проводят допрос преподавателей и учащихся школы, а также осматривают место происшествия.