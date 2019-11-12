Биография Юрия Кары

В 1977 году окончил Московский институт стали и сплавов, работал инженером-радиофизиком.

В 1987 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

Успех на режиссерском поприще принесла Юрию Каре дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. Она получила специальный приз жюри МКФ в Мангейме (Германия), гран-при "Золотой колос" МКФ в Вальядолиде (Испания), гран-при "Большой янтарь" МКФ в Кошалине (Польша), гран-при МКФ "Киновстречи в Дюнкерке-88"

В 1990 году Кара представил свою следующую картину "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".

В 2000-х годах Юрий Кара снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я – кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" ( 2007 ).

В 2010 году на российские экраны вышел его фильм "Гамлет", где действие пьесы Уильяма Шекспира перенесено в наши дни , часть событий происходит в столичных клубах.

В 2015 году он снял биографическую драму "Главный" о развитии космонавтики в России на основе фактов из жизни и деятельности Сергея Королева.

Юрий Кара является сценаристом и продюсером своих фильмов "Интересные мужчины", "Я – кукла", "Королев", "Главный". Он также написал сценарии к собственным картинам "Воры в законе", "Мастер и Маргарита", "Звезда эпохи", является продюсером киноленты "Репортеры".

В качестве актера он снимался в эпизоде "Воров в законе", сыграл роли профессора Бокова в фильме "Репортеры" и Владимира Руднева в картине "Главный".

Юрий Кара – заслуженный деятель искусств РФ ( 2005 ).

В 2015 году он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Юрий Кара женат . Его супруга Ирина снялась в фильмах режиссера "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и "Мастер и Маргарита".