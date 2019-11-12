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РИА Новости

Биография Юрия Кары

11:00 12.11.2019 (обновлено: 18:46 12.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Юрий Кара
Режиссер Юрий Кара
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер, сценарист и продюсер Юрий Викторович Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (Украина).
В 1977 году окончил Московский институт стали и сплавов, работал инженером-радиофизиком.
В 1987 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).
Свой первый фильм "Двое на скамейке" он снял в 1985 году.
Успех на режиссерском поприще принесла Юрию Каре дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. Она получила специальный приз жюри МКФ в Мангейме (Германия), гран-при "Золотой колос" МКФ в Вальядолиде (Испания), гран-при "Большой янтарь" МКФ в Кошалине (Польша), гран-при МКФ "Киновстречи в Дюнкерке-88".
В 1988 году он снял фильм "Воры в законе", который стал лауреатом премии "Трех К" (конъюнктура, коммерция, китч).
В 1990 году Кара представил свою следующую картину "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".
В 1994 году он снял "Мастера и Маргариту" по Михаилу Булгакову. При производстве фильма было заключено и подписано более пяти тысяч контрактов, договоров, гарантийных писем с киностудиями, различными структурами, частными лицами, задействовано около трех тысяч исполнителей, включая массовку. Роль Маргариты исполнила Анастасия Вертинская, Мастера – Виктор Раков, Воланда – Валентин Гафт. В картине также снимались такие известные актеры, как Александр Филиппенко, Сергей Гармаш, Сергей Никоненко, Николай Бурляев, Александра Захарова, Леонид Куравлев, Игорь Верник, Вячеслав Шалевич, Лев Дуров, а также Михаил Ульянов. Из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав на данное произведение картина многие годы пролежала на "полке". В прокат она вышла лишь в апреле 2011 года. Фильм получил премию "Золотой орел" (2012) и премию Международного кинофестиваля в Риге Arsenals (Латвия, 2011).
В 2000-х годах Юрий Кара снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я – кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" (2007).
В 2007 году был представлен его художественный фильм "Королев". Картина получила приз Гильдии кинорежиссеров России на фестивале "Сталкер" в 2008 году.
В 2010 году на российские экраны вышел его фильм "Гамлет", где действие пьесы Уильяма Шекспира перенесено в наши дни, часть событий происходит в столичных клубах.
В 2015 году он снял биографическую драму "Главный" о развитии космонавтики в России на основе фактов из жизни и деятельности Сергея Королева.
Юрий Кара является сценаристом и продюсером своих фильмов "Интересные мужчины", "Я – кукла", "Королев", "Главный". Он также написал сценарии к собственным картинам "Воры в законе", "Мастер и Маргарита", "Звезда эпохи", является продюсером киноленты "Репортеры".
В качестве актера он снимался в эпизоде "Воров в законе", сыграл роли профессора Бокова в фильме "Репортеры" и Владимира Руднева в картине "Главный".
Режиссер также занимался преподавательской деятельностью во ВГИКе.
Юрий Кара – заслуженный деятель искусств РФ (2005).
В 2015 году он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Юрий Кара женат. Его супруга Ирина снялась в фильмах режиссера "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и "Мастер и Маргарита".
Дочь Юлия (1988 года рождения) исполнила роль Офелии в фильме "Гамлет".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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