Юрий Карих: люди в Тулуне не остались один на один со своей бедой

Пострадавший год назад от сильного паводка Тулун постепенно восстанавливается – в городе строится новое жилье, школа, больница и спортивный комплекс, однако пока рано говорить, что город полностью оправился от последствий стихии, считает мэр города Юрий Карих. В интервью РИА Новости он рассказал, как изменилась жизнь в Тулуне за год, сколько еще времени потребуется на восстановление и как пандемия коронавируса повлияла на ситуацию. Беседовала Светлана Задера.

— Юрий Владимирович, год назад Тулун сильно пострадал в результате паводка. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас?

— Сейчас, во-первых, у нас убираются территории. В этом году хотелось бы закончить с наведением порядка, потому что еще много мусора осталось. Что-то вода принесла, что-то остается после людей, которые разбирают свои дома. Где-то заборы остаются, ворота, надворные постройки, какой-то мусор.

В прошлом году вода стояла на территории лесокомбината, которая тоже очень сильно пострадала. Мы активно там не убирали, потому из-за воды техника не могла туда заехать до самой зимы. Сейчас с этим разбором тоже есть большие трудности, потому что вода продолжает стоять. Дожди прошли — вода стоит. И там еще много работы по расчистке территории.

— В этом году закончите?

— Давайте не будем загадывать. В центральной части, где идут основные магистрали, конечно, постараемся навести порядок, чтобы в глаза это не бросалось. Хотя там и так многое убрано. Денег же нет у нас в местном бюджете, особенно сейчас с этим кризисом.

Немножко выделили денег из областного бюджета. Мы планируем на эти деньги разобрать школу №20 или детский сад "Родничок", которые после наводнений нам пришлось закрыть. Сейчас там ничего нет: ни окон, ни дверей. Чтобы здания не стояли полуразрушенные, мы решили их убрать.

Созданы волонтерские движения, которые тоже помогают с уборкой. Мы город на несколько секторов разбили. Назначили во главе каждого сектора либо предпринимателя, либо неравнодушного жителя с техникой. Они выходят на субботник, убирают. В частности, СИЗО у нас отработал в субботу, порядка десяти машин мусора собрали. Администрация города тоже принимала участие в уборке территории.

— В Тулуне строятся новые школа и детский сад. Будут ли они готовы к сентябрю?

— Школа №20 у нас строится в микрорайоне Угольщиков на деньги Роснефти. Школа рассчитана на 1275 учеников. Работы ведутся. Нужно до 15 августа ее сдать, чтобы школа успела пройти лицензирование до начала учебного года. Она будет называться школа №20 "Новая эра", это название дал коллектив учителей. Сейчас же модно давать название школам. Свой логотип они придумали, выглядит он красочно и красиво, свою форму уже разработали.

Новая школа вместит в себя учеников школы №20 и гимназии. Она будет навороченная, потому что Роснефть такую задачу поставила. Они наняли специально дизайнера, полностью ее укомплектовывают самым современным оборудованием. Говорят, что это будет самая современная школа по оснащению за Уралом. Надеюсь, что так оно и будет.

Что касается детского садика, "Родничок" мы откроем в другом месте, за пределами зоны затопления. Надеемся, что к 9 июля проект выйдет уже из экспертизы. И дальше нам из федерального бюджета выделят деньги, будем этот детский садик строить на 140 мест. Плюс здание начальной школы рядом. Получится комплекс: школа, детский садик, детская поликлиника.

Детская поликлиника позже, по моим задумкам, должна будет уехать тоже в микрорайон Угольщиков, там сейчас проектируют новую детскую поликлинику. А в этом здании планируем сделать досуговый центр, где будут работать курсы допобразования, различные кружки, филиал музыкальной школы, филиал художественной школы. Вот такой у нас чисто социологический пласт получается. Все это реализуется в ближайшие два-три года, и будет вообще замечательно.

— В январе освободился последний пункт временного размещения в Тулуне, но жилье для пострадавших еще строится. Где сейчас эти люди, находятся ли власти в контакте с ними? Есть ли у них какие-то проблемы, помогаете ли вы им?

— В Тулуне все люди с сертификатами приобрели жилье. Не так давно одна семья, которая долго жила в ПВР, приобрела дом. Сотрудники администрации побывали там, посмотрели. Семья долго ждала, потому что цена на жилье поднялась. Раз выдают сертификаты на хорошую цену, естественно, рынок недвижимости поднял стоимость. За эти деньги сложно было купить что-то хорошее, поэтому многие выжидали момент, когда можно будет найти что-то подходящее.

У нескольких семей не было каких-то правоустановочных документов, поэтому они решали вопросы в суде. Когда вопрос в суде решился, то сертификаты тоже получили.

Были две семьи, жившие в домах, которые унесло водой, но прав на получение компенсации за утерю у них не было. Одна семья переехала в другой город, другой семье здесь нашли дом, туда их заселили. Но есть проблема, как официально за ними дом закрепить. Решаем этот вопрос, тем более что женщина работает у нас в детском садике нянечкой. Когда будет освобождаться какое-то служебное жилье, мы ее туда переселим.

Связи, конечно, мы не теряем, поддерживаем. Номера телефонов у всех есть, люди звонят. Связь постоянно имеется у администрации.

— Вы сказали, что сотрудники администрации смотрели новый дом, который семья приобрела по сертификату. Как часто сотрудники администрации проверяют, что покупается? К каждому заходите? Или как-то выбираете?

— Здесь, честно сказать, мы не курируем, что люди покупают, потому что всех курировать невозможно. Это почти девять тысяч семей. У меня просто сотрудников не хватит для того, чтобы все это проверить, но и задачи такой не стоит.

Единственное, сейчас соцзащита проверяет, она к нам обращается, если люди приобретают жилье. Надо смотреть, чтобы оно было не аварийное и не ветхое. Вот здесь, если есть запросы сомнительные, они отправляют в наш адрес, мы уже даем сведения.

Межведомственная комиссия очень много домов признала аварийными и непригодными для проживания. Если правде в глаза смотреть, у нас люди пострадали не только от наводнения из-за реки Ия, но и от дождевых вод. Когда приезжали (бывший вице-премьер РФ) Виталий Леонтьевич Мутко и врио губернатора Иркутской области Игорь Иванович Кобзев, я их водил именно в те районы и показывал, что надо обратить внимание и на этих людей. Тогда Виталий Леонтьевич на меня посмотрел и говорит: "Ты чего, хочешь решить проблему вот этих людей за счет правительства РФ?" Я сказал: "Да". Он так удивленно на меня посмотрел. А у меня другой возможности не будет решить проблему этих людей, потому что все, он сюда может больше не приехать и я больше этого не смогу показать. А там то денег нет, то программу отдельно разработать надо. И тогда как раз для Тулуна выделили 1,3 миллиарда рублей на решение жилищных проблем людей, которые пострадали не от реки.

Когда (вице-премьер) Марат Хуснуллин приезжал, он вначале к этому с настороженностью относился, а потом, когда увидел, как люди живут, то поддержал, что им надо помогать. Может, им не сертификаты будут давать, а новое жилье, которое строится. Мы все ждем с нетерпением, что они туда переедут.

— Когда можно ожидать, что первые семьи заселятся в уже построенные дома?

— Мы ждем, когда эти дома построятся. На самом деле в микрорайоне Угольщиков три дома на 66 квартир уже готовы. Планировка неплохая, сейчас идут работы по принятию. Их не принимали из-за отсутствия благоустройства. Я думаю, что в ближайшее время, ну две-три недели, территорию благоустроят, дома будут полноценно сданы и люди туда уже заедут. Плюс в Угольщиках уже начали строить шесть восьмиэтажных домов, это почти на 500 квартир. Для нас восьмиэтажки — это что-то новое. В городе есть один шестиэтажный дом, выше мы не забирались. Дай бог, чтобы людям понравилось.

В районе Березовая роща дома строятся, несколько домов уже сданы в эксплуатацию, люди туда заехали. В сентябре планируется порядка 150 домов сдать. Вот буквально в воскресенье там проезжал, люди помогают строителям стелить линолеум, на участке у себя что-то уже делают. Ждут, когда дадут свет и запустят воду, чтобы можно было полноценно туда переехать. Служба заказчика обещает, что свет должны в течение недели-двух дать, ну с водой чуть попозже. Когда эти все процессы будут запущены, люди уже смогут полноценно туда заехать. Остановку мы уже поставили, маршрут автобусный туда уже заходит, дорогу до них тоже сейчас полностью заасфальтируем. Дальше уже служба заказчика тоже намеревается там асфальт положить, подготовительные работы тоже идут. То есть не все так плохо.

— Сколько человек решили заехать в готовое жилье, а не получать сертификат?

— Получается порядка 200 семей. Многие свои жилищные права уже реализовали, поэтому мы перестраиваем это все для тех людей из аварийного жилья.

— Много ли пострадавших от паводка жителей Тулуна остались в городе? Знаете ли вы, куда чаще всего переезжают жители Тулуна, которые получили сертификаты на жилье? Может, есть те, кто вернулся?

— Конечно, отток был неизбежен. Когда мы делали изменения в генеральный план города, то специалисты давали прогноз, что уедет порядка шести тысяч жителей. Это очень много, но, по нашим сведениям, уехало около трех тысяч, это тоже довольно прилично. В основном люди переезжают в Иркутск, другие населенные пункты Иркутской области, Красноярский край. Хотя география самая большая — от Калининграда до Владивостока. Еще уехали люди, которые продали пострадавшим от паводка жилье. Цифру я вам точно не назову сейчас.

Сколько вернулось, пока сказать очень тяжело, но видно, что люди возвращаются. Мы статистику ведем по школьникам и по тем ребятишкам, которые в садик ходят. Там четко — документы забрали, они должны проинформировать, куда уехали, в какой город. Также потом мы смотрим, сколько вернулось. По прогнозам, мы считаем, что около 15-20% уехавших должны все-таки вернуться. Мы видим, что начинают возвращаться специалисты, которые работали на угольном разрезе. Они уезжали на запад, но работы нет. А родственники все здесь, знакомые здесь, друзья.

— Виталий Мутко в статусе вице-премьера часто приезжал в Тулун в прошлом году. Сейчас он возглавляет "Дом.РФ". Вы с ним как-то взаимодействуете? Ждете его в Тулуне?

— Ждем. По крайней мере, я его хочу пригласить ближе к осени, когда заработает физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и лыжной базой. Об этом попросили люди на одной из встреч. И вот именно с его подачи это строится.

Мы ему благодарственное письмо подготовили, обязательно в его адрес отправим. Многим сейчас планируем благодарственные письма отправить.

— Вице-премьер Хуснуллин недавно посещал Тулун уже во второй раз. Он остался доволен ходом восстановительных работ? Были ли у него замечания, поручения?

— Конечно же, задачи были как застройщикам, так и муниципалитету по наведению порядка: асфальтированию улиц. Муниципалитет выиграл федеральный конкурс по комфортной городской среде, нам 70 миллионов рублей должны выдать. Проект рассчитан на два года. В этом году должны были сделать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение экспертизы. На встрече поручили до 1 сентября все сделать.

—Успеете к 1 сентября?

— Куда мы денемся, у нас выхода-то нет, потому что 80 миллионов рублей на следующий год вице-премьер пообещал на благоустройство другой улицы. Поэтому мы пашем и пашем. Боюсь, что впритык все это пойдет. Боюсь, потому что действительно работы надо будет очень много провернуть, ребята действительно на сегодняшний день все это делают, работают допоздна.

—Хуснуллин отмечал, что временная дамба в Тулуне построена в срок. По оценкам властей и специалистов, достаточно ли этого, чтобы защитить город от возможного паводка в этом году? И когда начнется строительство основной дамбы?

— Вот смотрите. Временную дамбу построили, она там небольшая была, порядка 500 метров и в высоту небольшой. Но она призвана в первую очередь удержать склон. Было опасение его обрушения. Эта временная дамба служит основанием еще для основной дамбы.

15 июня началось строительство основной дамбы. И надо сказать, что очень большую роль сыграл в начале строительства этого защитного сооружения именно Марат Шакирзянович, потому что он лично на контроле держал проектно-сметную документацию, экспертизу. Там очень большой объем работ, строительство рассчитано вплоть до 2023 года.

— Сами жители города вспоминают произошедшее? Или, наоборот, хотят скорее забыть?

— Люди не забыли. Такое еще долго, наверное, не забудется. Особенно слово "паводок" до того крепко сидит у каждого в душе, что когда начинается весенний паводок, у людей уже паническое настроение. Кто-то слухи распускает, что уровень воды не 14 метров будет, а все 20. Объясняем, что, в принципе, сейчас такого не может быть, потому что откуда воде-то взяться.

Сейчас нам сводку уже гидрометцентр дает каждый день, раньше, к сожалению, такого не было. Мы информируем людей, на каком уровне находится вода, сколько до критической отметки, стоит ли волноваться.

Забыть про это на сегодняшний день очень и очень тяжело, хотя обстановка в целом нормализуется. Это видно по лицам людей. Первые месяцы у людей в глазах стоял ужас из-за неопределенности, что дальше делать. Люди потеряли все, что было нажито годами: дом, машину, гараж, дворы, урожай. Многие в чем были, в том и убегали, ведь никто не ожидал, что волна и паводок будет такого уровня. Сейчас уже все вопросы решены, люди получили компенсационные выплаты, сертификаты на жилье. Действительно, люди видят, какая помощь городу была оказана со стороны президента, правительства Российской Федерации, правительства области и конечно, муниципалитета. Люди не остались один на один со своей бедой, помогали неравнодушные со всей страны.

— Если оценивать ситуацию спустя год, как вы считаете, летом 2019 года вы и ваши коллеги сделали все возможное, чтобы помочь пострадавшим людям? Или вы видите какие-то ошибки? Что можно было сделать по-другому?

— Нет, назад мы сейчас не смотрим. Мы только идем вперед. Я думаю, что единственное, может быть, неправильно сделано, но это уже чисто мое мнение, не мне судить. Меня больше всего напрягает то, что спустя год жилье в эксплуатацию практически не введено в том объеме, в котором хотелось бы. Мне кажется, как-то по-другому надо было. Всех погнали в экспертизу — ну, может быть, правильно, потому что это государственные деньги. Я не знаю, можно ли было здесь подумать о другом механизме. Планы-то были сразу же грандиозные, жилье строится за два-три месяца, а уже год прошел. А в остальном, вы знаете, если сравнивать с наводнением 2006 года, когда люди пострадали, а им дали по тысяче рублей и по два куля картошки, то сегодняшняя помощь людям очень большая.

— Год назад в разгар паводка в Тулун приезжал президент Владимир Путин. Если президент сейчас решит лично оценить ход восстановления, вам будет, что ему показать?

— Рано еще приезжать, еще хвалиться нечем. Хочется показать завершенные объекты. У нас еще строится новая инфекционная больница силами Сбербанка. Тоже по их индивидуальному проекту со всей современной электронной техникой. К 1 сентября планируют все это сделать и запустить. Еще можно будет показать школу. Хочется, чтобы он проехал по обновленной улице Ленина. Хочется, чтобы он с вертолета увидел уже чистую площадку. Хочу, чтобы увидел, как на стадионе пацаны в футбол гоняют, когда он приземлится, потому что он знает, что эта территория у нас была затоплена.

Я еще хочу поставить памятный знак в честь этих событий. Нашел такой здоровенный камень. Я ростом почти 1 метр 90 см, и камень почти в мой рост. Хочу его поставить на федеральной трассе, установить на нем памятную табличку, а рядом поставить линейку и показать уровень воды, какой был при наводнении. Люди будут ехать и смотреть, на каком уровне была вода, и чуть дальше увидят саму речку.

— В Иркутской области недавно отменили обязательную самоизоляцию. Как жители Тулуна переносили ограничительные меры? И повлияли ли ограничения на восстановительные работы?

— Вот я боюсь сглазить. До недавнего времени у нас не было заболевших. Нам коронавирус привезли дальнобойщики из Белоруссии, когда постучались в двери приемного отделения больницы. К сожалению, у нас после этого заболели четыре человека из персонала, медсестры, которые с ними общались. Сейчас еще приезжают в гости люди из Якутска, Красноярска, Новосибирска.

К счастью, на строящихся объектах предприняты очень серьезные меры безопасности. Заболевших там нет. Если кто-то из строителей или вахтовиков приезжает, то сидит в обсерваторе две недели. Коронавирус повлиял на поставку материалов, в том числе из-за рубежа, поэтому компании где-то искали аналоги, где-то ждали, когда придет. Вот такие сложности у нас были.

— Как повлияли ограничения на малый и средний бизнес в городе? Держите ли вы на контроле ситуацию? Обращались ли к вам предприниматели за помощью?

— Многие не успели восстановиться после паводка. Все закрыто, продаются товары только первой необходимости. У меня торговец шубами и куртками говорит, что не знает, что делать. Но сейчас разрешили работать, а народ не идет. Либо денег нет, либо еще какая-то причина. Все говорят, мы стоим, мы не знаем, как выживать. Я знаю, что многие простаивают, часть бизнеса закрывается. Тяжело сказать, когда это все восстановится.

— Как дела у ТОСЭР "Тулун"? Сколько сейчас в ней резидентов, появятся ли новые в ближайшей перспективе?