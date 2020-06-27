Мэр Тулуна рассказал, что хотел бы показать в городе Путину

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мэр Мэр Тулуна Юрий Карих в интервью РИА Новости рассказал, что хочет показать президенту России Владимиру Путину восстановленные после паводка прошлого года улицы, отремонтированный стадион, а также готовые новые объекты.

В 2019 году Путин дважды приезжал в Иркутскую область , которая сильно пострадала после паводков, чтобы познакомится с ходом восстановительных работ.

"Еще хвалиться нечем. Хочется показать завершенные объекты. У нас еще строится новая инфекционная больница силами Сбербанка. Тоже по их индивидуальному проекту, со всей современной электронной техникой. К 1 сентября планируют все это сделать и запустить ", — ответил Карих на вопрос, что он будет показывать, если президент решит лично оценить ход восстановления.

Также глава Тулуна отметил, что хотел бы показать президенту новую школу, которая пока еще строится.

"Хочется, чтобы он проехал по обновленной улице Ленина. Хочется, чтобы он с вертолета увидел уже чистую площадку. Хочу, чтобы увидел, как на стадионе пацаны в футбол гоняют, когда он приземлится. Потому что он знает, что эта территория у нас была затоплена", — сказал Карих.