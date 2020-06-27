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Мэр Тулуна рассказал, что хотел бы показать в городе Путину
Мэр Тулуна Юрий Карих в интервью РИА Новости рассказал, что хочет показать президенту России Владимиру Путину восстановленные после паводка прошлого года улицы, РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:05
юрий карих
владимир путин
иркутская область
тулун
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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юрий карих, владимир путин, иркутская область, тулун

Мэр Тулуна рассказал, что хотел бы показать в городе Путину

10:43 27.06.2020 (обновлено: 11:05 27.06.2020)
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© Фото : официальный сайт города ТулунМэр города Тулун Юрий Карих
Мэр города Тулун Юрий Карих
© Фото : официальный сайт города Тулун
Мэр города Тулун Юрий Карих. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Мэр Тулуна Юрий Карих в интервью РИА Новости рассказал, что хочет показать президенту России Владимиру Путину восстановленные после паводка прошлого года улицы, отремонтированный стадион, а также готовые новые объекты.
В 2019 году Путин дважды приезжал в Иркутскую область, которая сильно пострадала после паводков, чтобы познакомится с ходом восстановительных работ.
"Еще хвалиться нечем. Хочется показать завершенные объекты. У нас еще строится новая инфекционная больница силами Сбербанка. Тоже по их индивидуальному проекту, со всей современной электронной техникой. К 1 сентября планируют все это сделать и запустить ", — ответил Карих на вопрос, что он будет показывать, если президент решит лично оценить ход восстановления.
Также глава Тулуна отметил, что хотел бы показать президенту новую школу, которая пока еще строится.
Город Тулун
10:27
Пострадавшие от паводка возвращаются в Тулун, сообщил мэр
"Хочется, чтобы он проехал по обновленной улице Ленина. Хочется, чтобы он с вертолета увидел уже чистую площадку. Хочу, чтобы увидел, как на стадионе пацаны в футбол гоняют, когда он приземлится. Потому что он знает, что эта территория у нас была затоплена", — сказал Карих.
В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, погибли 26 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Читайте полный текст интервью >>>
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Юрий КарихВладимир ПутинИркутская областьТулун
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