В Тулуне увековечат уровень воды при паводке 2019 года на памятном знаке

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Памятный знак в честь прошлогоднего паводка установят на федеральной трассе в Тулуне, табличка будет установлена на большом камне, а рядом с ним будет поставлена линейка с отметкой уровня воды при наводнении, рассказал в интервью РИА Новости мэр Тулуна Юрий Карих.
"Я еще хочу поставить памятный знак в честь этих событий. Нашел такой здоровенный камень. Я ростом почти 1 метр 90 см, и камень почти в мой рост. Хочу его поставить на федеральной трассе, установить на нем памятную табличку, а рядом поставить линейку и показать уровень воды, какой был при наводнении. Люди будут ехать и смотреть, на каком уровне была вода, и чуть дальше увидят саму речку", — сказал Карих.
В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, погибли 26 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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