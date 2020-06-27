В Тулуне увековечат уровень воды при паводке 2019 года на памятном знаке

"Я еще хочу поставить памятный знак в честь этих событий. Нашел такой здоровенный камень. Я ростом почти 1 метр 90 см, и камень почти в мой рост. Хочу его поставить на федеральной трассе, установить на нем памятную табличку, а рядом поставить линейку и показать уровень воды, какой был при наводнении. Люди будут ехать и смотреть, на каком уровне была вода, и чуть дальше увидят саму речку", — сказал Карих.