https://ria.ru/20201106/mks-1583288804.html

Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы

Российский космонавт может задержаться на МКС из-за полета актрисы

Одному из российских космонавтов, отправляющихся на Международную космическую станцию весной 2021 года, возможно, придется задержаться на станции на срок от... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T01:08

2020-11-06T01:08

2020-11-06T01:08

хочу стать космонавтом

россия

илон маск

юрий кара

сергей крикалев

олег новицкий

александр железняков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Одному из российских космонавтов, отправляющихся на Международную космическую станцию весной 2021 года, возможно, придется задержаться на станции на срок от двух до шести месяцев из-за съемки первого художественного фильма в космосе осенью 2021 года, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Ожидается, что съемки фильма пройдут на МКС в октябре 2021 года. Сейчас идет конкурс по отбору актрисы, которая будет сниматься в космосе.В апреле 2021 года на корабле "Союз МС-18" на МКС должен отправиться экипаж из российских космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова. Их возвращение на Землю на этом корабле намечено на октябрь 2021 года. В то же время планируется, что актриса прилетит на станцию на корабле "Союз МС-19" в том же месяце, и предполагается, что после съемок фильма она вернется на Землю на "Союзе МС-18", на котором всего три места.Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года планируется полет на МКС корабля "Союз МС-20" с российским космонавтом и двумя космическими туристами."Второй вариант, что, может быть, российского космонавта вернут на "туристическом" "Союзе МС-20" - и он задержится на МКС не на шесть месяцев, а на два. То есть полетят не два космических туриста, а один. Ведь полет актрисы тоже не бесплатный будет", - пояснил Железняков.В истории было несколько случаев, когда космонавтам приходилось оставаться на орбитальной станции на больший срок из-за полетов других людей. Так, в 1991-1992 годах космонавт Сергей Крикалев пробыл на станции "Мир" на пять месяцев больше плана, чтобы в космосе побывал казах Токтар Аубакиров. А в 1998-1999 годах космонавт Сергей Авдеев пролетал на станции "Мир" дополнительно полгода из-за полета первого словацкого космонавта Ивана Беллы. Причем о продлении оба узнали уже в ходе полета.Ранее сообщалось, что голливудский актер Том Круз может полететь на МКС в 2021 году на американском корабле для съемки фильма. Переговоры об этом он ведет с НАСА и главой SpaceX Илоном Маском.В 2000 году на орбитальную станцию "Мир" должен был полететь актер Владимир Стеклов для съемки фильма "Тавро Кассандры" режиссера Юрия Кары, но из-за финансовых проблем проекта полет не состоялся.

https://ria.ru/20201104/aktrisa-1582947883.html

https://ria.ru/20201105/kosmos-1583149757.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илон маск, юрий кара, сергей крикалев, олег новицкий, александр железняков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, spacex, сергей авдеев