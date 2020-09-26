https://ria.ru/20200926/zrada-1577789315.html

"От зрады припекает". Что украинские патриоты ищут на сайтах из России

Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ставить на учет пользователей социальной сети "ВКонтакте". А за распространение "российского... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T08:00

2020-09-26T08:00

2020-09-26T11:26

wildberries

ситуация на украине

владимир ткаченко

одноклассники

петр порошенко

рбк (медиагруппа)

киев

украина

данилов

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Антон Лисицын.</strong> Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ставить на учет пользователей социальной сети "ВКонтакте". А за распространение "российского контента" пообещали проблемы с полицией и другими силовиками. Ранее патриоты возмутились онлайн-магазином с российской символикой. Против интернет-сервисов "страны-агрессора" Киев уже вводил санкции в 2017 году, ввоз книг ограничили в 2016-м. Насколько серьезно настроены украинские власти на сей раз — разбиралось РИА Новости. Такое предательствоСекретарь СНБО Алексей Данилов на <a href="https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4706.html" target="_blank">открытии</a> Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, созданного при помощи украинского МВД и компании "Нафтогаз Украины", сказал: "Они будут все на учете находиться, и если они дальше будут распространять российский контент, будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей Нацполицией и нашими силовыми структурами". Речь идет об украинцах, пользующихся российскими интернет-ресурсами. Данилов недоволен тем, что соцсеть "ВКонтакте" продолжает действовать на Украине даже под санкциями. "Они очень быстро меняют прокси, и мы не успеваем это отслеживать. В стране есть институции, которые за это отвечают. Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решен", — пообещал он.Ранее в сентябре Совет национальной безопасности и обороны уже <a href="https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4694.html" target="_blank">выражал</a> беспокойство по этому поводу. "Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен", — заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.Он связал упрощение доступа к сети "ВКонтакте" с местными выборами на Украине, которые проводятся нынешней осенью. Якобы через сеть будет распространяться дезинформация для манипулирования украинцами. Министр культуры Александр Ткаченко указал и на угрозу российских телеканалов. Вдобавок Ткаченко предложил дать отпор онлайн-сервисам, торгующим российской продукцией или распространяющим контент "страны-агрессора". Министр упомянул платформы ivi.ru и library.ru. Этому предшествовал скандал с сайтом Wildberries. Патриоты <a href="https://strana.ua/news/291073-wildberries-prodavala-futbolki-s-putinym-i-simvolikoj-sssr-v-ukraine.html" target="_blank">нашли</a> там футболки с Владимиром Путиным и надписью "Вежливые люди", герб России, символику Воздушно-десантных войск и прочее. "Такое предательство, что даже в заднице печет", — возмущался один из пользователей, поднявших тревогу. Дело ПорошенкоС социальными сетями украинское государство борется не первый год. В 2017-м Петр Порошенко президентским указом ввел в действие решение СНБО о блокировке ряда российских ресурсов: "ВКонтакте", "Одноклассников", сервисов "Яндекса". Ограничения наложили на сайты компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb, запретили трансляцию "ТВ Центр", РБК, ВГТРК и других. Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты и соперником Порошенко, <a href="https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-nam-vygodno-raspustit-1555546435.html" target="_blank">критиковал</a> эти действия властей. Тогда он отмечал, что украинцы просто обходят запреты. "Ты дай людям платформу — где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение, — и "хлопни" те", — советовал Зеленский. А если кто-то распространяет в социальных сетях сведения, противоречащие государственной политике, то это криминал. "Другое дело", — отметил Зеленский, видимо, имея в виду, что преследовать надо отдельных пользователей, а не всю сеть. "Объясни и скажи людям: "Люди, вот вы считаете, что это должно работать после того, что там напечатано и после информационной политики, которую они ведут? Это должно работать?" Все общество скажет: "Спасибо, что ты меня спросил". И мало того, что согласятся с закрытием, никто не будет находить обходные пути", — предположил Зеленский. Но став президентом, он <a href="https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629" target="_blank">продлил</a> запреты предшественника. Запрет книгВ 2016-м Киев ограничил ввоз в страну российской печатной продукции под тем предлогом, что в ней могло быть "антиукраинское содержание". Провезти можно только десять экземпляров в ручной клади или багаже. Для крупных партий необходимо обратиться в государственные органы, приложив к заявлению экземпляр издания или его электронную копию, согласие обладателя прав на распространение на Украине, отзыв специалиста о содержании книги. Список организаций, чьи эксперты могут давать рецензию, составляет Госкомтелерадио. В 2019-м этот орган <a href="http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=154799&cat_id=152937" target="_blank">запретил</a> роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Дело в том, что в предисловии к этому изданию упоминались кинорежиссер Юрий Кара и актер Валентин Гафт, включенные Киевом в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.Киевский адвокат Татьяна Монтян так характеризует ситуацию с российскими соцсетями: "Они (чиновники. — Прим. ред.) балаболят, потому что те, кому надо, ходят в любые сети через VPN. Они имитируют борьбу, обязали провайдеров закрыть доступ, но все плевать хотели". Собеседница агентства заявила, что готова помочь Национальной полиции в установлении лиц, пользующихся российскими социальными сетями. "Я в фейсбуке опубликовала адрес своего аккаунта и аккаунта Зеленского во "ВКонтакте". Пусть приходит участковый. Что он мне сделает? Законом это не запрещено", — говорит Монтян.Вместе с тем она признает, что запреты сократили аудиторию российских ресурсов. "Многим просто влом использовать VPN. А властям начхать на идеологию, они все — и это тоже — делают в интересах владельцев американских социальных сетей". Тарас, сотрудник штаба одного из украинских политиков, также видит в запрете российских сервисов только конкуренцию между глобальными игроками в этом бизнесе. "Их задача — максимально поломать рынок "Яндекса" и других ресурсов", — убежден он. Инцидент с "футболками Путина" и российской символикой в онлайн-магазине он считает проявлением рутинной активности сетевых патриотов. "Им надо напоминать, что у нас война в Донбассе, что где-то есть страна-агрессор, потому что для обычного украинца Донбасс уже в другой галактике. А задача интернет-воинов — подогревать градус ненависти к России и кричать про "зраду" (предательство. — Прим. ред.) по любому поводу. Футболку с Путиным и российскую символику на Украине можно было купить и раньше. Но это никого не интересовало, они полезли искать на новом ресурсе", — подводит он итог.Заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин полагает, что СНБО демонстрирует беспредметную активность на фоне исчерпания антироссийской повестки. "Это история движется циклически, по кругу. "Донбасс, агрессия, вторжение" повторяется постоянно. Притом что позиция России, это признают даже американцы, максимально неконфликтна, такие заявления — это оммаж устоявшемуся политическому мифу Украины", — говорит он. Но в целом все шаги Киева укладываются в логику вытеснения русского языка и культуры из украинского пространства. Как отмечает Костин, в соцсети "ВКонтакте" есть радикальные политические группы, однако в целом это аполитичная площадка. Стратегия борьбы с русскоязычным пространством в среднесрочной перспективе позволит поднять вопрос о смене алфавита, как это случилось в большинстве стран постсоветского пространства. Для исторической украинской культуры это будет выстрелом даже не в ногу, а в голову, но сейчас это никого в соседней стране не беспокоит.

Mar Nightmare Что-то я не понял - если сервисы находятся в домене RU, то какое небратьям дело чем там торгуют ? Пусть в своём UA националистической показухой занимаются, а до Рунета руки коротки добраться. 76

Семен Семеныч А вот кто из нынешних шумеров сможет назвать дату начала войны с Россией? Официальную... 65

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данилов

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wildberries, ситуация на украине, владимир ткаченко, одноклассники, петр порошенко, рбк (медиагруппа), киев, украина, данилов, в мире