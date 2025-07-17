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Биография Юрия Кары - РИА Новости, 17.07.2025
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17:38 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kara-2029754511.html
Биография Юрия Кары
Биография Юрия Кары - РИА Новости, 17.07.2025
Биография Юрия Кары
Режиссер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Викторович Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино Украинской ССР (ныне Донецк,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:38:00+03:00
2025-07-17T17:38:00+03:00
справки
культура
юрий кара
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Режиссер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Викторович Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино Украинской ССР (ныне Донецк, Россия). В 1978 году окончил Московский институт стали и сплавов (ныне "Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС") по специальности "физика металлов". Во время учебы был руководителем институтского вокально-инструментального ансамбля. По окончании института работал инженером-радиофизиком в Донецке.В 1987 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).Свой первый фильм "Двое на скамейке" снял в 1985 году.Успех на режиссерском поприще принесла Юрию Каре дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. Она получила специальный приз жюри МКФ в Мангейме (Германия), гран-при "Золотой колос" МКФ в Вальядолиде (Испания), гран-при "Большой янтарь" МКФ в Кошалине (Польша), гран-при МКФ "Киновстречи в Дюнкерке-88".В 1988 году снял фильм "Воры в законе", который стал лауреатом премии "Трех К" (конъюнктура, коммерция, китч). В 1990 году Кара представил свою следующую картину "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".В 1994 году он снял "Мастера и Маргариту" по Михаилу Булгакову.Юрию Каре удалось собрать в картине по истине звездный состав. Роль Маргариты исполнила Анастасия Вертинская, Мастера – Виктор Раков, Воланда – Валентин Гафт. В картине также снимались такие известные актеры, как Александр Филиппенко, Сергей Гармаш, Сергей Никоненко, Николай Бурляев, Александра Захарова, Леонид Куравлев, Игорь Верник, Вячеслав Шалевич, Лев Дуров, а также Михаил Ульянов. Из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав на данное произведение картина многие годы пролежала на "полке". В прокат она вышла лишь в апреле 2011 года. В 2000-х годах Юрий Кара снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я – кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" (2007). В 2007 году был представлен его художественный фильм "Королев". Картина получила приз Гильдии кинорежиссеров России на фестивале "Сталкер" в 2008 году. В 2010 году на российские экраны вышел его фильм "Гамлет", где действие пьесы Уильяма Шекспира перенесено в наши дни, часть событий происходит в столичных клубах. В 2015 году он снял биографическую драму "Главный" о развитии космонавтики в России на основе фактов из жизни и деятельности Сергея Королева.Большинство фильмов Юрий Кара снял по собственным сценариям.В качестве актера он снимался в эпизодических ролях в фильмах "Воры в законе" и "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", сыграл роли профессора Бокова в фильме "Репортеры", Владимира Руднева в картине "Главный" и преподавателя социологии в фильме "Азбука Морзе" (2024).Юрий Кара занимался преподавательской деятельностью, руководил мастерской кинорежиссуры на Высших курсах кино и телевидения ВГИК.Был членом Союза кинематографистов России, входил в правление гильдии кинорежиссеров.17 июля 2025 года Юрий Кара скончался.Юрий Кара – заслуженный деятель искусств РФ (2005).Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2022). Юрий Кара был женат. Его супруга Ирина снялась в фильмах режиссера "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и "Мастер и Маргарита". Дочь Юлия исполнила роль Офелии в фильме "Гамлет".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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справки, культура, юрий кара, биографии
Справки, Культура, Юрий Кара, Биографии

Биография Юрия Кары

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКинорежиссер Юрий Кара
Кинорежиссер Юрий Кара - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кинорежиссер Юрий Кара. Архивное фото
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Режиссер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Викторович Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино Украинской ССР (ныне Донецк, Россия).
В 1978 году окончил Московский институт стали и сплавов (ныне "Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС") по специальности "физика металлов". Во время учебы был руководителем институтского вокально-инструментального ансамбля. По окончании института работал инженером-радиофизиком в Донецке.
В 1987 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).
Свой первый фильм "Двое на скамейке" снял в 1985 году.
Успех на режиссерском поприще принесла Юрию Каре дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. Она получила специальный приз жюри МКФ в Мангейме (Германия), гран-при "Золотой колос" МКФ в Вальядолиде (Испания), гран-при "Большой янтарь" МКФ в Кошалине (Польша), гран-при МКФ "Киновстречи в Дюнкерке-88".
В 1988 году снял фильм "Воры в законе", который стал лауреатом премии "Трех К" (конъюнктура, коммерция, китч).
В 1990 году Кара представил свою следующую картину "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".
В 1994 году он снял "Мастера и Маргариту" по Михаилу Булгакову.
Юрию Каре удалось собрать в картине по истине звездный состав. Роль Маргариты исполнила Анастасия Вертинская, Мастера – Виктор Раков, Воланда – Валентин Гафт. В картине также снимались такие известные актеры, как Александр Филиппенко, Сергей Гармаш, Сергей Никоненко, Николай Бурляев, Александра Захарова, Леонид Куравлев, Игорь Верник, Вячеслав Шалевич, Лев Дуров, а также Михаил Ульянов. Из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав на данное произведение картина многие годы пролежала на "полке". В прокат она вышла лишь в апреле 2011 года.
В 2000-х годах Юрий Кара снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я – кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" (2007).
В 2007 году был представлен его художественный фильм "Королев". Картина получила приз Гильдии кинорежиссеров России на фестивале "Сталкер" в 2008 году.
В 2010 году на российские экраны вышел его фильм "Гамлет", где действие пьесы Уильяма Шекспира перенесено в наши дни, часть событий происходит в столичных клубах.
В 2015 году он снял биографическую драму "Главный" о развитии космонавтики в России на основе фактов из жизни и деятельности Сергея Королева.
Большинство фильмов Юрий Кара снял по собственным сценариям.
В качестве актера он снимался в эпизодических ролях в фильмах "Воры в законе" и "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", сыграл роли профессора Бокова в фильме "Репортеры", Владимира Руднева в картине "Главный" и преподавателя социологии в фильме "Азбука Морзе" (2024).
Юрий Кара занимался преподавательской деятельностью, руководил мастерской кинорежиссуры на Высших курсах кино и телевидения ВГИК.
Был членом Союза кинематографистов России, входил в правление гильдии кинорежиссеров.
17 июля 2025 года Юрий Кара скончался.
Юрий Кара – заслуженный деятель искусств РФ (2005).
Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2022).
Юрий Кара был женат. Его супруга Ирина снялась в фильмах режиссера "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и "Мастер и Маргарита". Дочь Юлия исполнила роль Офелии в фильме "Гамлет".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
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