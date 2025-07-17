https://ria.ru/20250717/kara-2029669182.html

Умер режиссер Юрий Кара

Умер режиссер Юрий Кара - РИА Новости, 17.07.2025

Умер режиссер Юрий Кара

Кинорежиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет, сообщила киножурналист Наталья Боброва в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кинорежиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет, сообщила киножурналист Наталья Боброва в Telegram-канале."Грустная весть. Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара ("Завтра была война", "Воры в законе", "Мастер и Маргарита" и другие фильмы)... В Ялте. Внезапно. Светлая память", — написала она.Боброва добавила, что работала с режиссером, когда он снимал "Мастера и Маргариту".Похоронить Кару могут на Троекуровском кладбище в Москве, сказала РИА Новости ведущий консультант Гильдии режиссеров Мария Воробьева.Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (ныне Донецк). В 1978-м окончил Московский институт стали и сплавов, затем работал инженером-радиофизиком. В 1982 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).Первый фильм "Двое на скамейке" снял еще во время учебы, в 1985-м, а успех ему принесла дипломная работа — "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева. Кроме того, в конце 1980-х Кара создал картины "Воры в законе" и "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".В 1994 году режиссер экранизировал "Мастера и Маргариту". У этого фильма оказалась трудная судьба — из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав он много лет пролежал на полке и вышел в прокат только в апреле 2011-го.В фильмографии Кары значатся еще такие картины, как "Интересные мужчины" (2001), "Я — кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" (2007), "Королев" (2007), "Гамлет. XXI век" (2010), "Главный" (2015). Большинство фильмов режиссер снял по собственным сценариям.В 2005 году Кара получил звание заслуженного деятеля искусств России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2022).

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россия, ялта, юрий кара