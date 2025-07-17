Умер режиссер Юрий Кара
Режиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет
Режиссер Юрий Кара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кинорежиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет, сообщила киножурналист Наталья Боброва в Telegram-канале.
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"Грустная весть. Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара ("Завтра была война", "Воры в законе", "Мастер и Маргарита" и другие фильмы)... В Ялте. Внезапно. Светлая память", — написала она.
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Люксор" | Перейти в медиабанкАлександр Филиппенко в роли Коровьева-Фагота и Виктор Павлов в роли Кота Бегемота в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
Александр Филиппенко в роли Коровьева-Фагота и Виктор Павлов в роли Кота Бегемота в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
Боброва добавила, что работала с режиссером, когда он снимал "Мастера и Маргариту".
Похоронить Кару могут на Троекуровском кладбище в Москве, сказала РИА Новости ведущий консультант Гильдии режиссеров Мария Воробьева.
Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (ныне Донецк). В 1978-м окончил Московский институт стали и сплавов, затем работал инженером-радиофизиком. В 1982 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).
Первый фильм "Двое на скамейке" снял еще во время учебы, в 1985-м, а успех ему принесла дипломная работа — "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева. Кроме того, в конце 1980-х Кара создал картины "Воры в законе" и "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Чериченко в роли Искры Поляковой в фильме "Завтра была война"
Актриса Ирина Чериченко в роли Искры Поляковой в фильме "Завтра была война"
В 1994 году режиссер экранизировал "Мастера и Маргариту". У этого фильма оказалась трудная судьба — из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав он много лет пролежал на полке и вышел в прокат только в апреле 2011-го.
В фильмографии Кары значатся еще такие картины, как "Интересные мужчины" (2001), "Я — кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" (2007), "Королев" (2007), "Гамлет. XXI век" (2010), "Главный" (2015). Большинство фильмов режиссер снял по собственным сценариям.
В 2005 году Кара получил звание заслуженного деятеля искусств России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2022).
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Люксор" | Перейти в медиабанкАнастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"