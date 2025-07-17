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Умер режиссер Юрий Кара - РИА Новости, 17.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:40 17.07.2025 (обновлено: 14:13 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/kara-2029669182.html
Умер режиссер Юрий Кара
Умер режиссер Юрий Кара - РИА Новости, 17.07.2025
Умер режиссер Юрий Кара
Кинорежиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет, сообщила киножурналист Наталья Боброва в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:40:00+03:00
2025-07-17T14:13:00+03:00
культура
россия
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юрий кара
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кинорежиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет, сообщила киножурналист Наталья Боброва в Telegram-канале."Грустная весть. Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара ("Завтра была война", "Воры в законе", "Мастер и Маргарита" и другие фильмы)... В Ялте. Внезапно. Светлая память", — написала она.Боброва добавила, что работала с режиссером, когда он снимал "Мастера и Маргариту".Похоронить Кару могут на Троекуровском кладбище в Москве, сказала РИА Новости ведущий консультант Гильдии режиссеров Мария Воробьева.Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (ныне Донецк). В 1978-м окончил Московский институт стали и сплавов, затем работал инженером-радиофизиком. В 1982 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).Первый фильм "Двое на скамейке" снял еще во время учебы, в 1985-м, а успех ему принесла дипломная работа — "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева. Кроме того, в конце 1980-х Кара создал картины "Воры в законе" и "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".В 1994 году режиссер экранизировал "Мастера и Маргариту". У этого фильма оказалась трудная судьба — из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав он много лет пролежал на полке и вышел в прокат только в апреле 2011-го.В фильмографии Кары значатся еще такие картины, как "Интересные мужчины" (2001), "Я — кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" (2007), "Королев" (2007), "Гамлет. XXI век" (2010), "Главный" (2015). Большинство фильмов режиссер снял по собственным сценариям.В 2005 году Кара получил звание заслуженного деятеля искусств России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2022).
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ялта, юрий кара
Культура, Россия, Ялта, Юрий Кара
Умер режиссер Юрий Кара

Режиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Кара
Режиссер Юрий Кара - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Режиссер Юрий Кара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кинорежиссер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет, сообщила киножурналист Наталья Боброва в Telegram-канале.
«
"Грустная весть. Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара ("Завтра была война", "Воры в законе", "Мастер и Маргарита" и другие фильмы)... В Ялте. Внезапно. Светлая память", — написала она.
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Люксор" | Перейти в медиабанкАлександр Филиппенко в роли Коровьева-Фагота и Виктор Павлов в роли Кота Бегемота в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
Александр Филиппенко в роли Коровьева-Фагота и Виктор Павлов в роли Кота Бегемота в фильме Юрия Кары Мастер и Маргарита - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Люксор"
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Александр Филиппенко в роли Коровьева-Фагота и Виктор Павлов в роли Кота Бегемота в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
Боброва добавила, что работала с режиссером, когда он снимал "Мастера и Маргариту".
Похоронить Кару могут на Троекуровском кладбище в Москве, сказала РИА Новости ведущий консультант Гильдии режиссеров Мария Воробьева.
Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (ныне Донецк). В 1978-м окончил Московский институт стали и сплавов, затем работал инженером-радиофизиком. В 1982 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).
Первый фильм "Двое на скамейке" снял еще во время учебы, в 1985-м, а успех ему принесла дипломная работа — "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева. Кроме того, в конце 1980-х Кара создал картины "Воры в законе" и "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Чериченко в роли Искры Поляковой в фильме "Завтра была война"
Актриса Ирина Чериченко в роли Искры Поляковой в фильме Завтра была война - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Актриса Ирина Чериченко в роли Искры Поляковой в фильме "Завтра была война"
В 1994 году режиссер экранизировал "Мастера и Маргариту". У этого фильма оказалась трудная судьба — из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав он много лет пролежал на полке и вышел в прокат только в апреле 2011-го.
В фильмографии Кары значатся еще такие картины, как "Интересные мужчины" (2001), "Я — кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" (2007), "Королев" (2007), "Гамлет. XXI век" (2010), "Главный" (2015). Большинство фильмов режиссер снял по собственным сценариям.
В 2005 году Кара получил звание заслуженного деятеля искусств России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2022).
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Люксор" | Перейти в медиабанкАнастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары Мастер и Маргарита - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Люксор"
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Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита"
 
КультураРоссияЯлтаЮрий Кара
 
 
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