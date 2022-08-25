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Путин наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 25.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220825/nagrada-1812078068.html
Путин наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 25.08.2022
Путин наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев получили госнаграды, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:54
2022-08-25T15:25
россия
николай дроздов
родион щедрин
юрий кара
мосфильм
владимир путин
культура
новости культуры
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев получили госнаграды, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить… Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Щедрина Родиона Константиновича", - говорится в тексте указа.Государственную награду также получил телеведущий Николай Дроздов — он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Заместитель художественного руководителя Национального драматического театра (Александринского театра) России Александр Чепуров получил Орден дружбы. Кинорежиссер-постановщик киноконцерна "Мосфильм" Юрий Кара удостоен ордена "За заслуги в культуре и искусстве".Писатель, уроженец Херсона Борис Евсеев получил почетное звание заслуженного работника культуры РФ.
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россия, николай дроздов, родион щедрин, юрий кара, мосфильм, владимир путин, новости культуры
Россия, Николай Дроздов, Родион Щедрин, Юрий Кара, Мосфильм, Владимир Путин, Культура, Новости культуры
13:54 25.08.2022 (обновлено: 15:25 25.08.2022)
 
Путин наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил телеведущего Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в фотобанкНиколай Дроздов
Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Артем Креминский
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Николай Дроздов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев получили госнаграды, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить… Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Щедрина Родиона Константиновича", - говорится в тексте указа.
Государственную награду также получил телеведущий Николай Дроздов — он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Заместитель художественного руководителя Национального драматического театра (Александринского театра) России Александр Чепуров получил Орден дружбы. Кинорежиссер-постановщик киноконцерна "Мосфильм" Юрий Кара удостоен ордена "За заслуги в культуре и искусстве".
Писатель, уроженец Херсона Борис Евсеев получил почетное звание заслуженного работника культуры РФ.
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КультураРоссияНиколай ДроздовРодион ЩедринЮрий КараМосфильмВладимир ПутинНовости культуры
 
 
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