https://ria.ru/20220825/nagrada-1812078068.html
Путин наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 25.08.2022
Путин наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев получили госнаграды, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:54
2022-08-25T13:54
2022-08-25T15:25
россия
николай дроздов
родион щедрин
юрий кара
мосфильм
владимир путин
культура
новости культуры
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев получили госнаграды, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить… Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Щедрина Родиона Константиновича", - говорится в тексте указа.Государственную награду также получил телеведущий Николай Дроздов — он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Заместитель художественного руководителя Национального драматического театра (Александринского театра) России Александр Чепуров получил Орден дружбы. Кинорежиссер-постановщик киноконцерна "Мосфильм" Юрий Кара удостоен ордена "За заслуги в культуре и искусстве".Писатель, уроженец Херсона Борис Евсеев получил почетное звание заслуженного работника культуры РФ.
https://ria.ru/20220808/nagrada-1808099240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай дроздов, родион щедрин, юрий кара, мосфильм, владимир путин, новости культуры
Россия, Николай Дроздов, Родион Щедрин, Юрий Кара, Мосфильм, Владимир Путин, Культура, Новости культуры
13:54 25.08.2022 (обновлено: 15:25 25.08.2022)
Путин наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил телеведущего Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени