https://ria.ru/20220825/nagrada-1812078068.html

Путин наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 25.08.2022

Путин наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев получили госнаграды, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:54

2022-08-25T13:54

2022-08-25T15:25

россия

николай дроздов

родион щедрин

юрий кара

мосфильм

владимир путин

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149691/15/1496911530_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_5cd4d335c402c8752e241fe786efa1dc.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев получили госнаграды, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить… Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Щедрина Родиона Константиновича", - говорится в тексте указа.Государственную награду также получил телеведущий Николай Дроздов — он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Заместитель художественного руководителя Национального драматического театра (Александринского театра) России Александр Чепуров получил Орден дружбы. Кинорежиссер-постановщик киноконцерна "Мосфильм" Юрий Кара удостоен ордена "За заслуги в культуре и искусстве".Писатель, уроженец Херсона Борис Евсеев получил почетное звание заслуженного работника культуры РФ.

https://ria.ru/20220808/nagrada-1808099240.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, николай дроздов, родион щедрин, юрий кара, мосфильм, владимир путин, новости культуры