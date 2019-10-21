Биография Михаила Федотова

В 1972 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Во время учебы за участие в правозащитной деятельности был отчислен со второго курса, завершил образование на вечернем отделении. В 1976 году окончил аспирантуру Всесоюзного юридического заочного института (ныне Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина). Доктор юридических наук.

В 1969-1972 годах Михаил Федотов работал корреспондентом в редакциях газет "Вечерняя Москва", "Социалистическая индустрия", "На боевом посту", в журнале "Лесная новь".

В 1976-1990 годах преподавал во Всесоюзном юридическом заочном институте, пройдя путь от преподавателя до профессора. Автор научных трудов по проблемам конституционного и информационного права, интеллектуальной собственности, международного гуманитарного сотрудничества.

В 1990-1992 годах Федотов занимал пост заместителя министра печати и массовой информации РСФСР.

В 1992 году был генеральным директором Российского агентства интеллектуальной собственности при президенте РФ.

С 1992 по 1993 год занимал пост министра печати и информации Российской Федерации.

В 1993-1998 годах был постоянным представителем РФ при ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В 1998-2003 годах – вице-президент Регионального общественного фонда "Информатика для демократии" (Фонд ИНДЕМ).

В 2003-2010 годах – секретарь Союза журналистов России.

С октября 2010 года Федотов занимал пост советника президента РФ , председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Михаил Федотов – заслуженный юрист РФ ( 1999 ).

Награжден орденом Дружбы ( 2014 ).

Лауреат Премии правительства РФ в области печатных средств массовой информации ( 2009 ).