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РИА Новости

Биография Михаила Федотова

17:59 21.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Федотов
Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Михаил Александрович Федотов родился 18 сентября 1949 года в Москве в семье потомственных юристов.
В 1972 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Во время учебы за участие в правозащитной деятельности был отчислен со второго курса, завершил образование на вечернем отделении. В 1976 году окончил аспирантуру Всесоюзного юридического заочного института (ныне Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина). Доктор юридических наук.
В 1969-1972 годах Михаил Федотов работал корреспондентом в редакциях газет "Вечерняя Москва", "Социалистическая индустрия", "На боевом посту", в журнале "Лесная новь".
В 1976-1990 годах преподавал во Всесоюзном юридическом заочном институте, пройдя путь от преподавателя до профессора. Автор научных трудов по проблемам конституционного и информационного права, интеллектуальной собственности, международного гуманитарного сотрудничества.
В 1990-1992 годах Федотов занимал пост заместителя министра печати и массовой информации РСФСР.
В 1992 году был генеральным директором Российского агентства интеллектуальной собственности при президенте РФ.
С 1992 по 1993 год занимал пост министра печати и информации Российской Федерации.
В 1993-1998 годах был постоянным представителем РФ при ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
В 1998-2003 годах – вице-президент Регионального общественного фонда "Информатика для демократии" (Фонд ИНДЕМ).
В 2003-2010 годах – секретарь Союза журналистов России.
С октября 2010 года Федотов занимал пост советника президента РФ, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Указом президента РФ Федотов был переназначен советником президента Российской Федерации в 2012 году и в 2018 году.
Михаил Федотов – заслуженный юрист РФ (1999).
Награжден орденом Дружбы (2014).
Лауреат Премии правительства РФ в области печатных средств массовой информации (2009).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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