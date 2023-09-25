https://ria.ru/20230925/yasin-1898448316.html
Экс-глава СПЧ назвал смерть Ясина страшной потерей для экономической науки
Экс-глава СПЧ назвал смерть Ясина страшной потерей для экономической науки - РИА Новости, 25.09.2023
Экс-глава СПЧ назвал смерть Ясина страшной потерей для экономической науки
Уход из жизни экс-министра экономики РФ, члена СПЧ Евгения Ясина – это страшная потеря для экономической науки РФ, для гражданского общества и Высшей школы... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:21
2023-09-25T11:21
2023-09-25T11:21
россия
евгений ясин
михаил федотов
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уход из жизни экс-министра экономики РФ, члена СПЧ Евгения Ясина – это страшная потеря для экономической науки РФ, для гражданского общества и Высшей школы экономики, сообщил РИА Новости экс-глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Ранее о смерти Ясина сообщила на своей странице в социальной сети его дочь Ирина. "Это страшная потеря прежде всего для российской экономической науки, это страшная потеря для российского гражданского общества и страшная потеря для ВШЭ. Это совершенно уникальный человек, который был министром экономики в нашей стране в самые трудные годы – в середине 90-х", - отметил Федотов. Он добавил, что работал с Ясиным в СПЧ, когда последний возглавлял постоянную комиссию по экономическим свободам. "Надо сказать, что Евгений Григорьевич, несмотря на свою огромную занятость в Высшей школе экономики, всегда находил время для работы в рамках Совета по правам человека. Я могу сказать, что он очень часто выступал на встречах с президентом, поднимал очень острые вопросы и добивался, чтобы по тем вопросам, которые он поднимал, были приняты конкретные решения и меры", - заявил Федотов. Он также отметил такие качества Ясина, как сочувствие чужой боли и открытость для новых идей. Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
https://ria.ru/20230925/yasin-1898433907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений ясин, михаил федотов, высшая школа экономики (вшэ), экономика
Россия, Евгений Ясин, Михаил Федотов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика
Экс-глава СПЧ назвал смерть Ясина страшной потерей для экономической науки
Экс-глава СПЧ Федотов назвал смерть Ясина потерей для экономической науки
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уход из жизни экс-министра экономики РФ, члена СПЧ Евгения Ясина – это страшная потеря для экономической науки РФ, для гражданского общества и Высшей школы экономики, сообщил РИА Новости экс-глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.
Ранее о смерти Ясина сообщила на своей странице в социальной сети его дочь Ирина.
«
"Это страшная потеря прежде всего для российской экономической науки, это страшная потеря для российского гражданского общества и страшная потеря для ВШЭ
. Это совершенно уникальный человек, который был министром экономики в нашей стране в самые трудные годы – в середине 90-х", - отметил Федотов.
Он добавил, что работал с Ясиным в СПЧ, когда последний возглавлял постоянную комиссию по экономическим свободам.
«
"Надо сказать, что Евгений Григорьевич, несмотря на свою огромную занятость в Высшей школе экономики, всегда находил время для работы в рамках Совета по правам человека. Я могу сказать, что он очень часто выступал на встречах с президентом, поднимал очень острые вопросы и добивался, чтобы по тем вопросам, которые он поднимал, были приняты конкретные решения и меры", - заявил Федотов.
Он также отметил такие качества Ясина, как сочувствие чужой боли и открытость для новых идей.
Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
Умер бывший министр экономики Евгений Ясин