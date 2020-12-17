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Ростовская область
https://ria.ru/20201217/byudzhet-1589663138.html
В Ростовской области приняли бюджет на 2021 год
В Ростовской области приняли бюджет на 2021 год
Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили во втором окончательном чтении бюджет региона на 2021 год с доходами в... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:51
2020-12-17T12:51
ростовская область
михаил федотов
ростовская область
экономика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили во втором окончательном чтении бюджет региона на 2021 год с доходами в размере 211 миллиардов рублей, что на 7,7% превышает показатель первоначального бюджета текущего года, сообщила замгубернатора – министр финансов Лилия Федотова.Федотова отметила, что в числе основных приоритетов – социальные расходы, на которые в будущем году придется 155 миллиардов рублей. Из них 73,7 миллиарда рублей будет направлено на социальную поддержку граждан, а это более трети бюджета.Бюджет развития в целом на 2021 год запланирован в объеме более 47,6 миллиарда рублей. На эти средства планируется спроектировать, построить и отремонтировать в предстоящем году более 320 объектов областной муниципальной собственности, включая автомобильные дороги, и более 170 объектов социально-инженерной инфраструктуры.
https://ria.ru/20201217/ekonomika-1589620814.html
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михаил федотов, ростовская область, экономика

В Ростовской области приняли бюджет на 2021 год

12:51 17.12.2020
 
© Сергей ПивоваровТемерницкий мост в Ростове-на-Дону
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили во втором окончательном чтении бюджет региона на 2021 год с доходами в размере 211 миллиардов рублей, что на 7,7% превышает показатель первоначального бюджета текущего года, сообщила замгубернатора – министр финансов Лилия Федотова.
"В целом, с учетом внесенных поправок параметры областного бюджета на 2021 год выглядят следующим образом: доходы составляют 211 миллиардов рублей, а расходы - 217 миллиардов рублей. Рост по сравнению с первоначальным бюджетом 2020 года составил 7,7% и 6,4% соответственно", - сказала она на заседании заксобрания.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Голубев: Ростовская область сохранит показатели экономического развития
Федотова отметила, что в числе основных приоритетов – социальные расходы, на которые в будущем году придется 155 миллиардов рублей. Из них 73,7 миллиарда рублей будет направлено на социальную поддержку граждан, а это более трети бюджета.
Бюджет развития в целом на 2021 год запланирован в объеме более 47,6 миллиарда рублей. На эти средства планируется спроектировать, построить и отремонтировать в предстоящем году более 320 объектов областной муниципальной собственности, включая автомобильные дороги, и более 170 объектов социально-инженерной инфраструктуры.
"В целом увеличение расходов произошло практически по всем отраслям, и можно с уверенностью сказать, что проект областного бюджета на ближайшие три года выполняет все обязательства, взятые перед населением", - отметил в свою очередь и.о. председателя законодательного собрания области Андрей Харченко.
 
Ростовская областьМихаил ФедотовРостовская областьЭкономика
 
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