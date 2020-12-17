https://ria.ru/20201217/byudzhet-1589663138.html

В Ростовской области приняли бюджет на 2021 год

В Ростовской области приняли бюджет на 2021 год

Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили во втором окончательном чтении бюджет региона на 2021 год с доходами в... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:51

2020-12-17T12:51

2020-12-17T12:51

ростовская область

михаил федотов

ростовская область

экономика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили во втором окончательном чтении бюджет региона на 2021 год с доходами в размере 211 миллиардов рублей, что на 7,7% превышает показатель первоначального бюджета текущего года, сообщила замгубернатора – министр финансов Лилия Федотова.Федотова отметила, что в числе основных приоритетов – социальные расходы, на которые в будущем году придется 155 миллиардов рублей. Из них 73,7 миллиарда рублей будет направлено на социальную поддержку граждан, а это более трети бюджета.Бюджет развития в целом на 2021 год запланирован в объеме более 47,6 миллиарда рублей. На эти средства планируется спроектировать, построить и отремонтировать в предстоящем году более 320 объектов областной муниципальной собственности, включая автомобильные дороги, и более 170 объектов социально-инженерной инфраструктуры.

https://ria.ru/20201217/ekonomika-1589620814.html

ростовская область

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михаил федотов, ростовская область, экономика