https://ria.ru/20221030/pamyatniki-1827867528.html

В СПЧ призвали открывать больше памятников жертвам Гражданской войны

В СПЧ призвали открывать больше памятников жертвам Гражданской войны - РИА Новости, 30.10.2022

В СПЧ призвали открывать больше памятников жертвам Гражданской войны

Политические репрессии 1930-х годов в СССР стали продолжением Гражданской войны, следовательно, необходимо также активно увековечивать память ее жертв -... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T10:28

2022-10-30T10:28

2022-10-30T10:28

общество

кирилл кабанов

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Политические репрессии 1930-х годов в СССР стали продолжением Гражданской войны, следовательно, необходимо также активно увековечивать память ее жертв - открывать мемориальные комплексы и устанавливать памятники, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.С 1991 года в России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР. С тех пор 30 октября в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных.Баланс памятиВ истории нужно соблюдать баланс памяти, не должно быть "перегибов и перекосов", считает член СПЧ Кирилл Кабанов."На самом деле, надо восстанавливать всю правду. Мы говорим о жертвах политических репрессий, но это не только репрессии 1937 года, надо устанавливать памятники жертвам "красного террора" (во времена Гражданской войны), потому что все должно быть сбалансировано… Также есть места массовых захоронений жертвам "белого террора". Мы должны выстроить баланс. Баланс памяти тоже важен, здесь не должно быть перегибов, и не должно быть неких действий, которые разрушают и создают неправильный перекос в сторону определенных историй", - сказал он.По мнению члена СПЧ, информацию об этих событиях в школах преподносят не в полном объеме.Он подчеркнул, что вспоминать эти исторические периоды особенно актуально в непростые времена."Надо давать правильную идею, в том числе в отношении того, кто и как формирует гражданские войны, кто подстрекает. Такие вещи на примере истории надо комплексно доводить до молодых людей, чтобы не было желания, чтобы они знали, к чему могут привести выходы на улицу, вот эти все дестабилизации в стране", - добавил член СПЧ.Идею об установлении памятника жертвам Гражданской войны также высказал бывший глава СПЧ Михаил Федотов. По его словам, закон о реабилитации жертв политических репрессий касается не только тех, кто пострадал в годы "большого террора", но и отсчитывает историю политических репрессий с 7 ноября 1917 года по день принятия закона - 18 октября 1991 года."Мемориал "Стена скорби" (в Москве) посвящен памяти всех. Но было бы, на мой взгляд, справедливо создать еще и самостоятельный общенациональный мемориал жертвам Гражданской войны. У нас во множестве есть памятники героям Гражданской войны из числа тех, кто сражался за красных. Время от времени в отдельных регионах появляются какие-то памятные знаки в честь белых. Но общего памятника всем жертвам этой в полном смысле слова братоубийственной войны до сих пор нет", - указал бывший глава СПЧ.Открытие мемориаловКак отметил Федотов, в России в 2015 году была утверждена Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, в рамках которой ведется большая работа.По его словам, под Екатеринбургом, на 12-м километре Московского тракта рядом с памятником "Маски скорби" работы Эрнста Неизвестного, продолжаются работы по "мемориализации" этого места массовых захоронений. Кроме того, в Томске в ближайшие дни после реконструкции откроется мемориальный музей "Следственная тюрьма ОГПУ-НКВД", созданный благодаря совместным усилиям местных правозащитников и Фонда памяти.Кабанов также рассказал, что сейчас в СПЧ работает специальная комиссия по координации работы, которая проводится по реализации федеральной программы по увековечению памяти жертв политических репрессий."Есть программа (Бутовского полигона) с Москвой, они должны будут реализовать программу. Это будет не только памятник, это будет целый комплекс. Было поручение президента, оно два года назад встрече с президентом озвучивалось. Соответственно, было принято решение, и по поручению президента сейчас вместе с Москвой оно реализуется", - уточнил он.

https://ria.ru/20221030/repressii-1827189648.html

https://ria.ru/20210423/pamyatnik-1729579460.html

https://ria.ru/20221030/magadan-1827851025.html

https://ria.ru/20220908/pamyatnik-1815505345.html

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Дарья Буймова

общество, кирилл кабанов, михаил федотов, эрнст неизвестный, россия, ссср, москва