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https://ria.ru/20200917/rak-1577373578.html
В России разработали тест для генетического исследования опухолей
Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, являющийся резидентом фонда "Сколково" и портфельной компанией "Биофонда" РВК, разработал тест Onconetix для... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:26
2020-09-17T11:26
риа наука
россия
рак
открытия - риа наука
сколково
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, являющийся резидентом <a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Сколково"</a> и портфельной компанией "Биофонда" РВК, разработал тест Onconetix для поиска мутаций в опухоли, говорится в сообщении РВК.Ожидается, что исследование поможет подобрать наиболее эффективную терапию онкологического заболевания индивидуально для каждого пациента с учетом генетических особенностей его опухоли."В настоящий момент лаборатория Genetico проводит клиническую апробацию теста Onconetix с ведущими онкологами <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> для определения клинической значимости этого исследования и его места в терапии онкологических заболеваний", - сообщается в релизе.Тестирование проводится методом расшифровки ДНК нового поколения (NGS). В зависимости от показаний исследуются 20 или 48 генов на мутации, имеющие клиническое значение. В результате тестирования пациент получает заключение с описанием выявленных клинически значимых мутаций, а также список препаратов, ответ на которые связан с выявленными мутациями. Эти препараты повышают эффективность терапии рака, они направлены на конкретную мишень, и действуют только на определенные опухоли, при наличии выявленных генных мутаций.На данном этапе тест Onconetix рекомендован таким группам пациентов, как с диагностированным раком, для которого существует несколько вариантов таргетной терапии (например, рак легкого), с диагностированным раком, которым перестала помогать терапия, с диагностированным раком, для которого не существует клинических стандартов лечения."В настоящее время исследование "Onconetix" доступно в лаборатории "Genetico" и в клиниках-партнерах, участвовавших в валидации. В дальнейшем планируется производство промышленных образцов тест систем для использования их в других лабораториях", - отмечается в сообщении."Несмотря на негативное влияние COVID-19 на всех участников рынка технологических инноваций, Genetico демонстрирует устойчивое развитие, сохраняя неплохие темпы роста и разработок. Даже некрупные компании, ведущие исследования в сферах клеточной и генной терапии, имеют хорошие шансы на успех, в том числе в рамках комбинированных методов лечения онкологии. Но одно из главных условий - преодоление разрыва между разработками и их последующими коммерциализацией и масштабированием", - прокомментировал директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов.
https://ria.ru/20200917/opukhol-1577369670.html
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россия, рак, открытия - риа наука, сколково

В России разработали тест для генетического исследования опухолей

11:26 17.09.2020
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CC0 / luvqs / Микроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
CC0 / luvqs /
Микроскоп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, являющийся резидентом фонда "Сколково" и портфельной компанией "Биофонда" РВК, разработал тест Onconetix для поиска мутаций в опухоли, говорится в сообщении РВК.
Ожидается, что исследование поможет подобрать наиболее эффективную терапию онкологического заболевания индивидуально для каждого пациента с учетом генетических особенностей его опухоли.
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"В настоящий момент лаборатория Genetico проводит клиническую апробацию теста Onconetix с ведущими онкологами Москвы для определения клинической значимости этого исследования и его места в терапии онкологических заболеваний", - сообщается в релизе.
Тестирование проводится методом расшифровки ДНК нового поколения (NGS). В зависимости от показаний исследуются 20 или 48 генов на мутации, имеющие клиническое значение. В результате тестирования пациент получает заключение с описанием выявленных клинически значимых мутаций, а также список препаратов, ответ на которые связан с выявленными мутациями. Эти препараты повышают эффективность терапии рака, они направлены на конкретную мишень, и действуют только на определенные опухоли, при наличии выявленных генных мутаций.
На данном этапе тест Onconetix рекомендован таким группам пациентов, как с диагностированным раком, для которого существует несколько вариантов таргетной терапии (например, рак легкого), с диагностированным раком, которым перестала помогать терапия, с диагностированным раком, для которого не существует клинических стандартов лечения.
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"В настоящее время исследование "Onconetix" доступно в лаборатории "Genetico" и в клиниках-партнерах, участвовавших в валидации. В дальнейшем планируется производство промышленных образцов тест систем для использования их в других лабораториях", - отмечается в сообщении.
"Несмотря на негативное влияние COVID-19 на всех участников рынка технологических инноваций, Genetico демонстрирует устойчивое развитие, сохраняя неплохие темпы роста и разработок. Даже некрупные компании, ведущие исследования в сферах клеточной и генной терапии, имеют хорошие шансы на успех, в том числе в рамках комбинированных методов лечения онкологии. Но одно из главных условий - преодоление разрыва между разработками и их последующими коммерциализацией и масштабированием", - прокомментировал директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов.
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