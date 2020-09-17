https://ria.ru/20200917/rak-1577373578.html

В России разработали тест для генетического исследования опухолей

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, являющийся резидентом фонда "Сколково" и портфельной компанией "Биофонда" РВК, разработал тест Onconetix для... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:26

2020-09-17T11:26

2020-09-17T11:26

риа наука

россия

рак

открытия - риа наука

сколково

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, являющийся резидентом <a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Сколково"</a> и портфельной компанией "Биофонда" РВК, разработал тест Onconetix для поиска мутаций в опухоли, говорится в сообщении РВК.Ожидается, что исследование поможет подобрать наиболее эффективную терапию онкологического заболевания индивидуально для каждого пациента с учетом генетических особенностей его опухоли."В настоящий момент лаборатория Genetico проводит клиническую апробацию теста Onconetix с ведущими онкологами <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> для определения клинической значимости этого исследования и его места в терапии онкологических заболеваний", - сообщается в релизе.Тестирование проводится методом расшифровки ДНК нового поколения (NGS). В зависимости от показаний исследуются 20 или 48 генов на мутации, имеющие клиническое значение. В результате тестирования пациент получает заключение с описанием выявленных клинически значимых мутаций, а также список препаратов, ответ на которые связан с выявленными мутациями. Эти препараты повышают эффективность терапии рака, они направлены на конкретную мишень, и действуют только на определенные опухоли, при наличии выявленных генных мутаций.На данном этапе тест Onconetix рекомендован таким группам пациентов, как с диагностированным раком, для которого существует несколько вариантов таргетной терапии (например, рак легкого), с диагностированным раком, которым перестала помогать терапия, с диагностированным раком, для которого не существует клинических стандартов лечения."В настоящее время исследование "Onconetix" доступно в лаборатории "Genetico" и в клиниках-партнерах, участвовавших в валидации. В дальнейшем планируется производство промышленных образцов тест систем для использования их в других лабораториях", - отмечается в сообщении."Несмотря на негативное влияние COVID-19 на всех участников рынка технологических инноваций, Genetico демонстрирует устойчивое развитие, сохраняя неплохие темпы роста и разработок. Даже некрупные компании, ведущие исследования в сферах клеточной и генной терапии, имеют хорошие шансы на успех, в том числе в рамках комбинированных методов лечения онкологии. Но одно из главных условий - преодоление разрыва между разработками и их последующими коммерциализацией и масштабированием", - прокомментировал директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов.

https://ria.ru/20200917/opukhol-1577369670.html

https://ria.ru/20200916/opukholi-1577312045.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рак, открытия - риа наука, сколково