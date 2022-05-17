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В Москве простились с правозащитником Бабушкиным

В Москве простились с правозащитником Бабушкиным - РИА Новости, 17.05.2022

В Москве простились с правозащитником Бабушкиным

Церемония прощания с правозащитником, членом Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Андреем Бабушкиным завершилась в Доме прав человека в Москве,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:34

2022-05-17T12:34

2022-05-17T12:37

общество

валерий фадеев

михаил федотов

московская городская дума

яблоко

андрей бабушкин

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Церемония прощания с правозащитником, членом Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Андреем Бабушкиным завершилась в Доме прав человека в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Церемонию прощания посетили глава СПЧ Валерий Фадеев, руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Лозбинев, бывший председатель СПЧ Михаил Федотов, депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, а также члены СПЧ Ева Меркачева, Николай Сванидзе, Павел Гусев и другие.Пришедшие поделились своими воспоминаниями о Бабушкине."Он не правозащитник, он человек. Извините, но это гораздо выше. Он настоящий. И всякий, кто был рядом с ним, дружил с ним, должен понимать, что это была большая честь для всякого, кому он пожимал руку", - сказал основатель "Яблока" Григорий Явлинский, добавив, что для партии было большо1 честью то, что Бабушкин был ее членом.Бабушкин скончался в субботу, 14 мая, в возрасте 58 лет. Его похоронят на Митинском кладбище.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/utraty-1788497596.html

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общество, валерий фадеев, михаил федотов, московская городская дума, яблоко, андрей бабушкин