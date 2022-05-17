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В Москве простились с правозащитником Бабушкиным - РИА Новости, 17.05.2022
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В Москве простились с правозащитником Бабушкиным
В Москве простились с правозащитником Бабушкиным - РИА Новости, 17.05.2022
В Москве простились с правозащитником Бабушкиным
Церемония прощания с правозащитником, членом Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Андреем Бабушкиным завершилась в Доме прав человека в Москве,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:34
2022-05-17T12:37
общество
валерий фадеев
михаил федотов
московская городская дума
яблоко
андрей бабушкин
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Церемония прощания с правозащитником, членом Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Андреем Бабушкиным завершилась в Доме прав человека в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Церемонию прощания посетили глава СПЧ Валерий Фадеев, руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Лозбинев, бывший председатель СПЧ Михаил Федотов, депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, а также члены СПЧ Ева Меркачева, Николай Сванидзе, Павел Гусев и другие.Пришедшие поделились своими воспоминаниями о Бабушкине."Он не правозащитник, он человек. Извините, но это гораздо выше. Он настоящий. И всякий, кто был рядом с ним, дружил с ним, должен понимать, что это была большая честь для всякого, кому он пожимал руку", - сказал основатель "Яблока" Григорий Явлинский, добавив, что для партии было большо1 честью то, что Бабушкин был ее членом.Бабушкин скончался в субботу, 14 мая, в возрасте 58 лет. Его похоронят на Митинском кладбище.
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общество, валерий фадеев, михаил федотов, московская городская дума, яблоко, андрей бабушкин
12:34 17.05.2022 (обновлено: 12:37 17.05.2022)
 
В Москве простились с правозащитником Бабушкиным

В Доме прав человека простились с правозащитником Андреем Бабушкиным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель межрегиональной общественной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Бабушкин
Председатель межрегиональной общественной благотворительной организации Комитет за гражданские права Андрей Бабушкин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Церемония прощания с правозащитником, членом Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Андреем Бабушкиным завершилась в Доме прав человека в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемонию прощания посетили глава СПЧ Валерий Фадеев, руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Лозбинев, бывший председатель СПЧ Михаил Федотов, депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, а также члены СПЧ Ева Меркачева, Николай Сванидзе, Павел Гусев и другие.
Пришедшие поделились своими воспоминаниями о Бабушкине.
"Андрей Бабушкин мог не есть, не спать, демонстрируя сверхчеловеческие способности. Если нужно было выбирать между своим здоровьем и счастьем или жизнью другого человека, Андрей всегда выбирал другого. Он помогал и верил даже в каждого мерзавца", - рассказала Меркачева.
"Он не правозащитник, он человек. Извините, но это гораздо выше. Он настоящий. И всякий, кто был рядом с ним, дружил с ним, должен понимать, что это была большая честь для всякого, кому он пожимал руку", - сказал основатель "Яблока" Григорий Явлинский, добавив, что для партии было большо1 честью то, что Бабушкин был ее членом.
Бабушкин скончался в субботу, 14 мая, в возрасте 58 лет. Его похоронят на Митинском кладбище.
Андрей Бабушкин. Архив - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 10:51В России
"Настоящий защитник". Умер член СПЧ Бабушкин
 
ОбществоВалерий ФадеевМихаил ФедотовМосковская городская думаЯблокоАндрей Бабушкин
 
 
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