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https://ria.ru/20201013/rossiya-1579672704.html
Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
Россию после четырехлетнего перерыва избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, сообщается в Twitter российского постпредства при... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T22:56
2020-10-13T23:34
россия
совет по правам человека оон (спч оон)
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Россию после четырехлетнего перерыва избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, сообщается в <a href="https://twitter.com/mission_russian/status/1316079301498986496" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> российского постпредства при Отделении ООН в Женеве.Кандидатуру России поддержали 158 стран. Всего были избраны 15 государств.Россия выбыла из состава СПЧ ООН в октябре 2016 года, уступив Венгрии и Хорватии. Тогда бывший глава Совета по правам человека при президенте <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Fedotov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Федотов</a> отмечал, что отсутствие России в совете "не является трагедией", так как участие в деятельности органа отражает не внутреннюю ситуацию с правами человека в стране, а международные отношения.Совет по правам человека является межправительственным органом системы <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, в который входят 47 государств. Члены совета избираются на трехлетний срок посредством тайного голосования.
https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577456304.html
О. Не ужели в России у обычных людей права человека появятся, а не только обязаности бесправных крепостных.
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Зачем России входить в совет по правам человека, если этих прав нет в России?
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, совет по правам человека оон (спч оон), оон, в мире

Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека

22:56 13.10.2020 (обновлено: 23:34 13.10.2020)
 
© AP Photo / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© AP Photo / Fabrice Coffrini
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россию после четырехлетнего перерыва избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, сообщается в Twitter российского постпредства при Отделении ООН в Женеве.
Кандидатуру России поддержали 158 стран. Всего были избраны 15 государств.
Россия выбыла из состава СПЧ ООН в октябре 2016 года, уступив Венгрии и Хорватии. Тогда бывший глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов отмечал, что отсутствие России в совете "не является трагедией", так как участие в деятельности органа отражает не внутреннюю ситуацию с правами человека в стране, а международные отношения.
Совет по правам человека является межправительственным органом системы ООН, в который входят 47 государств. Члены совета избираются на трехлетний срок посредством тайного голосования.
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18 сентября, 17:18Протесты в Белоруссии
СПЧ ООН отклонил все российские поправки к резолюции по Белоруссии
 
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РоссияСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)ООНВ мире
 
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