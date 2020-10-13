https://ria.ru/20201013/rossiya-1579672704.html

Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека

Россию после четырехлетнего перерыва избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, сообщается в Twitter российского постпредства при... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T22:56

2020-10-13T22:56

2020-10-13T23:34

россия

совет по правам человека оон (спч оон)

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Россию после четырехлетнего перерыва избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, сообщается в <a href="https://twitter.com/mission_russian/status/1316079301498986496" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> российского постпредства при Отделении ООН в Женеве.Кандидатуру России поддержали 158 стран. Всего были избраны 15 государств.Россия выбыла из состава СПЧ ООН в октябре 2016 года, уступив Венгрии и Хорватии. Тогда бывший глава Совета по правам человека при президенте <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Fedotov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Федотов</a> отмечал, что отсутствие России в совете "не является трагедией", так как участие в деятельности органа отражает не внутреннюю ситуацию с правами человека в стране, а международные отношения.Совет по правам человека является межправительственным органом системы <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, в который входят 47 государств. Члены совета избираются на трехлетний срок посредством тайного голосования.

https://ria.ru/20200918/rezolyutsiya-1577456304.html

Deyn Donovan О. Не ужели в России у обычных людей права человека появятся, а не только обязаности бесправных крепостных. 51

Василий Кнутт Зачем России входить в совет по правам человека, если этих прав нет в России? 49

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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