https://ria.ru/20230206/svanidze-1850117602.html
Журналист Николай Сванидзе попал в больницу
Журналист Николай Сванидзе попал в больницу - РИА Новости, 06.02.2023
Журналист Николай Сванидзе попал в больницу
Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован, сообщил РИА Новости экс-председатель СПЧ... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:17
2023-02-06T18:17
2023-02-06T18:17
общество
россия
николай сванидзе
михаил федотов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован, сообщил РИА Новости экс-председатель СПЧ Михаил Федотов. "Да, я знаю, что он находится в больнице... Я об этом узнал только сегодня", - сказал Федотов и отметил, что не знает подробностей госпитализации, а также о состоянии его здоровья. В феврале Владислав Флярковский сменил Сванидзе на посту директора Института массмедиа и рекламы РГГУ.
https://ria.ru/20221224/svanidze-1841059692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, николай сванидзе, михаил федотов, совет по правам человека при президенте рф (спч), здоровье - общество
Общество, Россия, Николай Сванидзе, Михаил Федотов, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Здоровье - Общество
Журналист Николай Сванидзе попал в больницу
Экс-глава СПЧ Федотов сообщил о госпитализации журналиста Николая Сванидзе