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Журналист Николай Сванидзе попал в больницу - РИА Новости, 06.02.2023
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Журналист Николай Сванидзе попал в больницу
Журналист Николай Сванидзе попал в больницу - РИА Новости, 06.02.2023
Журналист Николай Сванидзе попал в больницу
Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован, сообщил РИА Новости экс-председатель СПЧ... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:17
2023-02-06T18:17
общество
россия
николай сванидзе
михаил федотов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован, сообщил РИА Новости экс-председатель СПЧ Михаил Федотов. "Да, я знаю, что он находится в больнице... Я об этом узнал только сегодня", - сказал Федотов и отметил, что не знает подробностей госпитализации, а также о состоянии его здоровья. В феврале Владислав Флярковский сменил Сванидзе на посту директора Института массмедиа и рекламы РГГУ.
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общество, россия, николай сванидзе, михаил федотов, совет по правам человека при президенте рф (спч), здоровье - общество
Общество, Россия, Николай Сванидзе, Михаил Федотов, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Здоровье - Общество
18:17 06.02.2023
 
Журналист Николай Сванидзе попал в больницу

Экс-глава СПЧ Федотов сообщил о госпитализации журналиста Николая Сванидзе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТелеведущий Николай Сванидзе
Телеведущий Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Телеведущий Николай Сванидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован, сообщил РИА Новости экс-председатель СПЧ Михаил Федотов.
"Да, я знаю, что он находится в больнице... Я об этом узнал только сегодня", - сказал Федотов и отметил, что не знает подробностей госпитализации, а также о состоянии его здоровья.
В феврале Владислав Флярковский сменил Сванидзе на посту директора Института массмедиа и рекламы РГГУ.
Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря 2022, 12:39
Сванидзе прокомментировал сообщения об увольнении из РГГУ
 
ОбществоРоссияНиколай СванидзеМихаил ФедотовСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Здоровье - Общество
 
 
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