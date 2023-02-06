https://ria.ru/20230206/svanidze-1850117602.html

Журналист Николай Сванидзе попал в больницу

Журналист Николай Сванидзе попал в больницу - РИА Новости, 06.02.2023

Журналист Николай Сванидзе попал в больницу

Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован, сообщил РИА Новости экс-председатель СПЧ... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T18:17

2023-02-06T18:17

2023-02-06T18:17

общество

россия

николай сванидзе

михаил федотов

совет по правам человека при президенте рф (спч)

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Журналист, правозащитник, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе госпитализирован, сообщил РИА Новости экс-председатель СПЧ Михаил Федотов. "Да, я знаю, что он находится в больнице... Я об этом узнал только сегодня", - сказал Федотов и отметил, что не знает подробностей госпитализации, а также о состоянии его здоровья. В феврале Владислав Флярковский сменил Сванидзе на посту директора Института массмедиа и рекламы РГГУ.

https://ria.ru/20221224/svanidze-1841059692.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, николай сванидзе, михаил федотов, совет по правам человека при президенте рф (спч), здоровье - общество