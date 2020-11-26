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Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586435764.html
Бюджет Ростовской области на 2021 год приняли в первом чтении
Бюджет Ростовской области на 2021 год приняли в первом чтении
Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг приняли в первом чтении бюджет региона на ближайшие три года, предусматривающий... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:41
2020-11-26T13:41
ростовская область
михаил федотов
ростовская область
экономика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг приняли в первом чтении бюджет региона на ближайшие три года, предусматривающий рост доходов в 2021 году до 187,7 миллиарда рублей, сообщила замгубернатора области – министр финансов Лилия Федотова.По ее словам, бюджетная политика следующей трехлетки сохраняет свою социальную направленность и будет сконцентрирована на достижении тех же целей: сохранить здоровье и социальное благополучие граждан, поддержать бизнес и стимулировать рост экономики."Основные параметры бюджета на 2021 год к первому чтению: доходы – 187,7 миллиарда рублей, что на 11,5 миллиарда больше запланированных к первому чтению 2020 года, то есть на 7%; расходы – 191,1 миллиарда рублей; дефицит – 3,4 миллиарда рублей", - сказала Федотова. Она добавила, что собственные доходы по плану составят 136,5 миллиарда рублей или 70% от общей суммы доходов.В структуре расходов на 2021 год преобладают ассигнования на соцсферу (134 миллиарда рублей или 70% бюджетных расходов). "Рост расходов наблюдается по многим отраслям, в том числе по здравоохранению (5,5%), образованию (13%), дорожному строительству (30%) и ЖКХ (12%). Это дает уверенность в том, что все обязательства, которые взяла на себя Ростовская область перед гражданами, будут исполнены в полном объеме", - отметил первый зампредседателя областного парламента Андрей Харченко.Так, здравоохранение области в будущем году получит 15,5 миллиарда рублей. Дополнительно из федерального бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения будет направлено 18,3 миллиарда рублей. Ко второму чтению бюджета ожидаются безвозмездные поступления из федерального бюджета по целевым направлениям в сфере здравоохранения.В целом, основные параметры областного бюджета на ближайшие три года составят: доходы в 2021 году – 187,7 миллиарда рублей, в 2022 году – 188,7 миллиарда рублей, в 2023 году – 159,7 миллиарда рублей. Расходы бюджета составляют в 2021 году 191,1 миллиарда рублей, в 2022 году – 186,2 миллиарда рублей, в 2023 году – 152,1 миллиарда рублей.
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РИА Новости
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михаил федотов, ростовская область, экономика

Бюджет Ростовской области на 2021 год приняли в первом чтении

13:41 26.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг приняли в первом чтении бюджет региона на ближайшие три года, предусматривающий рост доходов в 2021 году до 187,7 миллиарда рублей, сообщила замгубернатора области – министр финансов Лилия Федотова.
По ее словам, бюджетная политика следующей трехлетки сохраняет свою социальную направленность и будет сконцентрирована на достижении тех же целей: сохранить здоровье и социальное благополучие граждан, поддержать бизнес и стимулировать рост экономики.
"Основные параметры бюджета на 2021 год к первому чтению: доходы – 187,7 миллиарда рублей, что на 11,5 миллиарда больше запланированных к первому чтению 2020 года, то есть на 7%; расходы – 191,1 миллиарда рублей; дефицит – 3,4 миллиарда рублей", - сказала Федотова. Она добавила, что собственные доходы по плану составят 136,5 миллиарда рублей или 70% от общей суммы доходов.
В структуре расходов на 2021 год преобладают ассигнования на соцсферу (134 миллиарда рублей или 70% бюджетных расходов). "Рост расходов наблюдается по многим отраслям, в том числе по здравоохранению (5,5%), образованию (13%), дорожному строительству (30%) и ЖКХ (12%). Это дает уверенность в том, что все обязательства, которые взяла на себя Ростовская область перед гражданами, будут исполнены в полном объеме", - отметил первый зампредседателя областного парламента Андрей Харченко.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
13:23
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Так, здравоохранение области в будущем году получит 15,5 миллиарда рублей. Дополнительно из федерального бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения будет направлено 18,3 миллиарда рублей. Ко второму чтению бюджета ожидаются безвозмездные поступления из федерального бюджета по целевым направлениям в сфере здравоохранения.
В целом, основные параметры областного бюджета на ближайшие три года составят: доходы в 2021 году – 187,7 миллиарда рублей, в 2022 году – 188,7 миллиарда рублей, в 2023 году – 159,7 миллиарда рублей. Расходы бюджета составляют в 2021 году 191,1 миллиарда рублей, в 2022 году – 186,2 миллиарда рублей, в 2023 году – 152,1 миллиарда рублей.
 
Ростовская областьМихаил ФедотовРостовская областьЭкономика
 
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