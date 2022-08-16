21:54 16.08.2022 (обновлено: 23:26 16.08.2022)
Глава СПЧ призвал отправить журналистку Баязитову под домашний арест
Глава СПЧ Фадеев призвал отправить журналистку Баязитову под домашний арест
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖурналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского районного суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского районного суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал отпустить журналистку Александру Баязитову под домашний арест или под подписку о невыезде, сообщила пресс-служба СПЧ.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились фотографии журналистки Александры Баязитовой из здания суда. В среду Кузьминский районный суд Москвы арестовал до октября Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Санкция статьи (вменяется пункт "б" части третьей статьи 163 УК РФ) предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
"По свежим данным ФСИН, в последнее время суды стали чаще отправлять граждан под домашний арест: только за первые три месяца этого года таких случаев больше, чем за весь 2021 год. Такую гуманную тенденцию в отношении людей, подозреваемых в экономических преступлениях, можно только приветствовать. В этой связи было бы правильным отпустить Александру Баязитову под домашний арест или подписку о невыезде", — говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.
Глава Совета предложил "содержать под стражей только опасных преступников". "Таких, как "скопинский маньяк" Мохов, который за сокрытие убийства сейчас помещен под домашний арест. То же самое касается и темы клеток в залах судебных заседаний", — добавил Фадеев.
Также в Совете напомнили, что СПЧ выступал против клеток в залах судебных заседаний еще с 2017 года. "Тогдашний председатель Совета Михаил Федотов заявлял, что держать в них подсудимых на судебных процессах можно только в исключительных случаях, а остальных подозреваемых следует помещать за обычные стойки. Правозащитники призывали решить вопрос на федеральном уровне. Верховный суд тогда ответил на обращение СПЧ, что вопрос требует дополнительной проработки", — сообщила пресс-служба Совета.
В СПЧ отметили, что в 2019 году в Госдуму был внесен законопроект, запрещавший помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в любые защитные кабины в залах судебных заседаний или использовать любые конструкции, препятствующие их общению с адвокатом. "Судебный департамент сообщал Минюсту России, что концептуально законопроект поддерживает, но на демонтаж конструкций в судах потребуется выделение дополнительных средств. На этом все и закончилось", — добавили в Совете.