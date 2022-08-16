https://ria.ru/20220816/spch-1810106406.html

Глава СПЧ призвал отправить журналистку Баязитову под домашний арест

Глава СПЧ призвал отправить журналистку Баязитову под домашний арест - РИА Новости, 16.08.2022

Глава СПЧ призвал отправить журналистку Баязитову под домашний арест

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал отпустить журналистку Александру Баязитову под домашний арест или под подписку о... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T21:54

2022-08-16T21:54

2022-08-16T23:26

александра баязитова

михаил федотов

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал отпустить журналистку Александру Баязитову под домашний арест или под подписку о невыезде, сообщила пресс-служба СПЧ.Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились фотографии журналистки Александры Баязитовой из здания суда. В среду Кузьминский районный суд Москвы арестовал до октября Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Санкция статьи (вменяется пункт "б" части третьей статьи 163 УК РФ) предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.Глава Совета предложил "содержать под стражей только опасных преступников". "Таких, как "скопинский маньяк" Мохов, который за сокрытие убийства сейчас помещен под домашний арест. То же самое касается и темы клеток в залах судебных заседаний", — добавил Фадеев.Также в Совете напомнили, что СПЧ выступал против клеток в залах судебных заседаний еще с 2017 года. "Тогдашний председатель Совета Михаил Федотов заявлял, что держать в них подсудимых на судебных процессах можно только в исключительных случаях, а остальных подозреваемых следует помещать за обычные стойки. Правозащитники призывали решить вопрос на федеральном уровне. Верховный суд тогда ответил на обращение СПЧ, что вопрос требует дополнительной проработки", — сообщила пресс-служба Совета.В СПЧ отметили, что в 2019 году в Госдуму был внесен законопроект, запрещавший помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в любые защитные кабины в залах судебных заседаний или использовать любые конструкции, препятствующие их общению с адвокатом. "Судебный департамент сообщал Минюсту России, что концептуально законопроект поддерживает, но на демонтаж конструкций в судах потребуется выделение дополнительных средств. На этом все и закончилось", — добавили в Совете.

https://ria.ru/20220811/bayazitova-1808754477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александра баязитова, михаил федотов, россия, москва, госдума рф