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Экс-глава РАО признал в суде вину в хищении 762 миллионов рублей
Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов полностью признал вину в мошенничестве на более чем 762 миллиона рублей, передает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:11
рязанский областной суд
сергей федотов
российское авторское общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
рязанский областной суд, сергей федотов, российское авторское общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Экс-глава РАО признал в суде вину в хищении 762 миллионов рублей

16:11 17.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов полностью признал вину в мошенничестве на более чем 762 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Вину признаю, раскаиваюсь", - ответил Федотов на вопрос судьи. Он добавил, что просит рассмотреть дело в особом порядке, хотя и не сможет после оспорить приговор по фактическим обстоятельствам дела.
Фигурантами дела являются его мать Вера Федотова, бывшая подчиненная Анжела Агейкина и экс-гендиректор ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании", которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева. Федотов находится под арестом, остальные - под подпиской о невыезде. Все они ранее полностью признали вину. Их дело будет рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не сможет назначить максимальное наказание.
Согласно обвинительному заключению, Федотов в 2011 году создал и возглавил организованную преступную группу. Ее участники подыскивали авторов, которые за небольшое вознаграждение продавали права на свои непопулярные произведения. Контора, которая должна была осуществлять мониторинг для РАО, предоставляла ложные данные о многократном воспроизведении этих произведений на радио, телевидении и в общественных местах. После этого деньги под видом авторских отчислений переводились в адрес подконтрольных лиц и похищались.
Судейский молоток
13 июля, 23:21
Осужден фигурант дела о хищении в Минобороны при выполнении госконтракта
Летом 2017 года Федотов уже был осужден — тогда он получил полтора года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщало следствие, силами МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества общества, а нанесенный организации ущерб составил около 297 миллионов рублей. В декабре 2017 года Рязанский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Федотова. Кроме того, РАО взыскало с него в порядке гражданского судопроизводства ущерб в размере 242 миллионов рублей.
Российское авторское общество — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в ней числятся более 25 тысяч членов.
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Рязанский областной судСергей ФедотовРоссийское авторское обществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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