Дело петербургской ячейки "Сети"*

Уголовное дело, получившее название "дело "Сети" (в январе 2019 года сообщество признано террористической организацией, запрещено в РФ) было возбуждено в октябре 2017 года. Поводом для возбуждения дела стали показания студента пензенского педагогического института Егора Зорина. По версии ФСБ, ячейки организации существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии.

По делу "Сети" (организация, признанная террористической, запрещена в РФ) были арестованы Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Василий Куксов, Арман Сагынбаев, Михаил Кульков, Максим Иванкин, Андрей Чернов. Некоторые из них были задержаны в Пензе, другие этапированы туда (Сагынбаев). В Санкт-Петербурге в рамках того же дела были задержаны Юлий Бояршинов, Виктор Филинков, Игорь Шишкин. Молодые люди придерживались левых взглядов и ассоциировали себя с движением антифа (международное левое и леворадикальное движение, ставящее целью борьбу с неофашизмом и неонацизмом, а также расизмом и разными формами дискриминации). Егор Зорин свидетельствовал против других задержанных, в 2018 году обвинение с него сняли.



Как позднее установил суд, не позднее мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский создали террористическое сообщество "Сеть", которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Фигуранты создали в Пензе два подразделения "Сети" (террористическая организация, запрещена в РФ): группы под названием "5.11" ("5 ноября") и "Восход", в которые По версии следствия , участники организации "Сеть" (признана террористической, запрещена в РФ) планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения "Единой России".Как позднее установил суд, не позднее мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский создали террористическое сообщество "Сеть", которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Фигуранты создали в Пензе два подразделения "Сети" (террористическая организация, запрещена в РФ): группы под названием "5.11" ("5 ноября") и "Восход", в которые вовлекли своих знакомых Куксова, Чернова, Кулькова, Иванкина и Сагынбаева. В 2015-2017 годах участники "Сети" (террористическая организация, запрещена в РФ) овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в пензенских лесах. У каждого из участников были распределены свои роли в ячейках: разведчик, тактик, сапер, связист и медик.

10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых участников "Сети" (организация, признанная террористической, запрещена в РФ) к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.

Наибольший срок получил Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считало создателем организации – 18 лет в колонии строгого режима. Чуть меньше дали другому руководителю "Сети" Илье Шакурскому – 16 лет. Все остальные фигуранты проходили по делу как участники организации: Андрей Чернов осужден на 14 лет, Максим Иванкин – на 13 лет, Михаил Кульков – на 10 лет, Василий Куксов – на девять лет, Арман Сагынбаев – на шесть лет. Все приговоры были вынесены в соответствии со сроками, которые просил для фигурантов государственный обвинитель.

Дело петербургской ячейки "Сети" (организация, признанная террористической, запрещена в РФ) было выделено в отдельное производство. Следствие обвинило Виктора Филинкова, Юлия Бояршинова и Игоря Шишкина в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). По данным Управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленинградской области, фигуранты состояли в петербургской ячейке под названием "Марсово поле" террористической организации "Сеть". По данным обвинения, ее участники для реализации своих замыслов периодически выезжали на полигоны для игры в страйкбол. По версии следствия, они готовились к вооруженному мятежу и насильственному захвату власти на примере того, как страйкболисты уже с боевым оружием в руках участвовали в "оранжевой" революции на Украине.

Игорь Шишкин после задержания заключил досудебное соглашение и начал сотрудничать с правоохранительными органами. Он полностью признал свою вину в преступлении и дал показания на других подозреваемых. В январе 2019 года Игорь Шишкин был осужден по части второй ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе, предусматривает до десяти лет лишения свободы) на три с половиной года колонии общего режима.

В апреле 2019 года суд начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Филинкова и Бояршинова. Летом рассмотрение дела прерывали для проведения экспертиз, однако возобновились заседания лишь после вынесения приговора по основной части дела в Пензе.

Бояршинова и Филинкова обвиняют по части второй статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ, у него в квартире при обыске была обнаружена банка с порохом.

Бояршинов дал признательные показания и признал вину, ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке, но эта просьба не была удовлетворена судом.

На заседаниях суда он рассказал о становлении петербургской ячейки "Сети" (организация, признанная террористической, запрещена в РФ), как впервые встретился с участниками организации летом 2016 года. На этой встрече присутствовали из Петербурга Игорь Шишкин и жена Филинкова Александра Аксенова, еще два человека, а из Пензы приехали Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин. Участники группы обсуждали политические вопросы и тему изменения власти, но не конкретно ими, необходимость мероприятий по самообороне. По словам Филинкова, каждый выбрал себе роль, ему досталась роль сапера, так как были интересны разные технические моменты. Предлагалось наладить координацию между группами для занятий по самообороне. Позже, по его словам, они несколько раз встречались, в основном для отработки навыков по самообороне и тренировок.

Филинков всячески отвергал обвинения, утверждал, что при задержании на него оказывалось давление, чтобы выбить признание. Суд вызвал на дачу свидетельских показаний четырех сотрудников ФСБ, допросил двоих, и один из них заявил, что Филинков давал показания добровольно.

17 июня 2020 года гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову девять и шесть лет колонии соответственно. Он указал, что сотрудничество Бояршинова со следствием позволяет говорить о смягчении наказания.

В свою очередь защита попросила суд оправдать Виктора Филинкова по петербургскому делу "Сети" за недоказанностью вины. По словам адвоката обвиняемого Евгении Кулаковой, в ходе судебного разбирательства так и не было доказано, существовала ли террористическая организация "Сеть" на самом деле, а значит, само участие в ней Филинкова под вопросом. Другой его адвокат Виталий Черкасов заявил, что большинство доказательств по делу сфальсифицированы, и тоже попросил оправдать Филинкова.

По мнению адвокатов Бояршинова, их подзащитный заслуживает снисхождения и минимального наказания.

18 июня обвиняемые выступили с последним словом. Филинков заявил, что не согласен с предъявленным обвинением, и просил суд обратить внимание на несостыковки в деле. Бояршинов отметил, что за время нахождения в СИЗО стал больше ценить свободу, и просил проявить гуманность.

Ожидается, что приговор по петербургскому делу "Сети" (организация, признанная террористической, запрещена в РФ), по которому обвиняются Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, будет оглашен 22 июня.

Дело "Сети" вызвало широкий общественный резонанс . После вынесения первого приговора открытые письма в поддержку осужденных подписали художники и мультипликаторы, студенты и ученые, кинематографисты и книгоиздатели, учителя, врачи, правозащитники, галеристы, IT-специалисты, адвокаты и депутаты Мосгордумы. Необходимость пересмотреть вынесенный вердикт высказали председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети" (организация, признанная террористической, запрещена в РФ), он поручал тщательно проверить все на соответствия закону, в данном случае иное вмешательство в действие следственных органов невозможно, заявил ранее

В июне 2019 года Песков сообщил журналистам, что президент регулярно получает обновленную информацию по делу "Сети" (организация, признанная террористической, запрещена в РФ) по линии спецслужб. В декабре 2018 года на заседании СПЧ Путин заявил о необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети" (организация, признанная террористической, запрещена в РФ). Как рассказал президенту тогдашний председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, задержанные по делу "Сети" (организация, признанная террористической, запрещена в РФ) пожаловались в СПЧ на пытки.

*Террористическая организация, запрещенная в России