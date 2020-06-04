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2020-06-04T12:49
https://ria.ru/20200604/1572455415.html
Фигурант дела "Сети"* рассказал о становлении петербургской ячейки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565214304_0:184:2860:1793_1036x0_80_0_0_0e03aed5f72c7d5098ac46313b56094a.jpg
РИА Новости

Фигурант дела "Сети"* рассказал о становлении петербургской ячейки

12:49 04.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастник запрещенной в РФ террористической организации "Сеть" Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Участник запрещенной в РФ террористической организации Сеть Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Фигурант дела "Сети"* Юлий Бояршинов на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда рассказал, как формировалась петербургская ячейка, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Бояршинов дал признательные показания и признал вину, ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке, но эта просьба не была удовлетворена судом. Второй фигурант питерского дела "Сети"* Виктор Филинков вину не признает. Их обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"), Бояршинова - также в хранении взрывчатых веществ. Филинков уже был допрошен в суде.
"Свои показания подтверждаю в полном объеме. Вину признаю, сожалею о случившемся", - заявил Бояршинов во время допроса.
Он рассказал, что первый раз встретился с участниками "Сети"* летом 2016 года в Петербурге. На этой встрече присутствовали из Петербурга Игорь Шишкин, впоследствии заключивший сделку со следствием и осужденный на 3,5 года колонии, жена Филинкова Александра Аксенова, еще два человека, а из Пензы приехали Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин, которые в феврале получили длительные сроки по делу пензенской ячейки "Сети"*.
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По словам Бояршинова, участники группы обсуждали политические вопросы и тему изменения власти, но не конкретно ими, необходимость мероприятий по самообороне. Каждый выбрал себе роль, ему досталась роль сапера, так как были интересны разные технические моменты.
"Предлагалось наладить координацию между группами для занятий по самообороне. Нас ребята из Пензы назвали группа "Иордан", себя они назвали "51", - добавил Бояршинов.
Позже, по его словам, они несколько раз встречались, в основном для отработки навыков по самообороне и тренировок. "На последней встрече в феврале 2017 года в квартире в Петербурге обсуждался свод "Сети"* и действия, направленные на свержение власти в России и применение насилия к представителям власти. Думаю, там стало понятно, что мы вступили в "Сеть"*, - заявил Бояршинов.
Также он рассказал, что во время работы промышленным альпинистом на заброшенном чердаке обнаружил коробку и забрал ее себе. "Чемодан хранился у меня долгое время, там была банка пороха. Зимой я узнал о задержаниях и пошел ее выкидывать. И при этом был задержан сотрудниками полиции", - пояснил обвиняемый.
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Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.
По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.
Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.
*Террористическая организация, запрещена в России
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПензаПензенская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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