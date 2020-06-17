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Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела "Сети"* в Петербурге
Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:37
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пенза
пензенская область
россия
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200604/1572455415.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200305/1568220840.html
А чего так мало? Их уже не исправить, их изолировать надо по максимому.
10
5
пенза
пензенская область
россия
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пенза, пензенская область, россия, санкт-петербург, происшествия

Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела "Сети"* в Петербурге

12:21 17.06.2020 (обновлено: 12:37 17.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
"Прошу… Филинкова признать виновным и назначить ему 9 лет колонии общего режима, Бояршинову - 6 лет колонии общего режима", - сказал гособвинитель.
Он указал, что сотрудничество Бояршинова со следствием позволяет говорить о смягчении наказания. "Признать Бояршинова виновным по статье "участие в террористической организации" назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы, по статье "хранение взрывчатых веществ" - 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима… Путем сложения наказаний назначить Бояршинову наказание в виде 6 лет колонии общего режима", - добавил гособвинитель
Бояршинова и Филинкова обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ, у него в квартире при обыске была обнаружена банка с порохом. Он признает вину, а Филинков - нет. На заседаниях суда Бояршинов рассказал о становлении петербургской ячейки "Сети"*, как впервые встретился с участниками организации летом 2016 года. Они проводили мероприятия по самообороне, оказанию первой помощи, обсуждали политические вопросы, изменение государственного строя и применения насилия к представителям власти. Филинков всячески отвергал обвинения, утверждал, что при задержании на него оказывалось давление, чтобы выбить признание. Суд вызвал на дачу свидетельских показаний четырех сотрудников ФСБ, допросил двоих, и один из них заявил, что Филинков давал показания добровольно.
Участник запрещенной в РФ террористической организации Сеть Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
4 июня, 12:49
Фигурант дела "Сети"* рассказал о становлении петербургской ячейки
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.
Суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть", которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в пензенских лесах. У каждого из участников были распределены свои роли в ячейках: разведчик, тактик, сапер, связист и медик.
ФСБ пресекла деятельность "Сети"* осенью 2017 года. Первый приговор по делу "Сети"* был вынесен в январе 2019 года: житель Петербурга Игорь Шишкин, признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осужден на 3,5 года колонии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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2000136
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПензаПензенская областьРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
А чего так мало? Их уже не исправить, их изолировать надо по максимому.
17 июня, 12:22
Арсений Новиков
600004
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