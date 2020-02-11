Суд вынес приговор фигурантам дела "Сети"*

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Приволжский окружной военный суд на заседании в Приволжский окружной военный суд на заседании в Пензе осудил семерых фигурантов организации "Сеть"*, признанной террористической и запрещенной в России , на сроки от 6 до 18 лет лишения свободы.

Обвиняемых судили по статьям о создании террористического сообщества и участии в нем, а также о незаконном обороте огнестрельного оружия и покушении на сбыт наркотиков.

По версии следствия, участники организации "Сеть"* планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения "Единой России".

Наибольший срок получил Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считало создателем организации — 18 лет в колонии строгого режима. Чуть меньше дали другому руководителю "Сети"* Илье Шакурскому — 16 лет. Все остальные фигуранты проходили по делу как участники организации: Андрей Чернов осужден на 14 лет, Максим Иванкин — на 13 лет, Михаил Кульков — на 10 лет, Василий Куксов — на девять лет, Арман Сагынбаев — на шесть лет. Все приговоры были вынесены в соответствии со сроками, которые просил для фигурантов государственный обвинитель.

Защита обжалует приговор

После оглашения приговора адвокат Станислав Фоменко, представляющий интересы осужденного Андрея Чернова, заявил, что намерен подать апелляцию.

По словам юриста, в ходе разбирательства не были должным образом изучены вопрос о возможном применении пыток к подсудимым и ряд других обстоятельств.

Вмешательство в действие следствия невозможно

Президент России Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети"*, он поручал тщательно проверить все на соответствия закону, в данном случае иное вмешательство в действие следственных органов невозможно, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В июне 2019 года Песков сообщил журналистам, что президент регулярно получает обновленную информацию по делу "Сети"* по линии спецслужб. В декабре 2018 года на заседании СПЧ Путин заявил о необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети"*. Как рассказал президенту тогдашний председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, задержанные по делу "Сети"* пожаловались в СПЧ на пытки.

Дело "Сети"*

Уголовное дело, получившее название "дело "Сети"*, было возбуждено в октябре 2017 года. Тогда сотрудники ФСБ провели серию задержаний в Пензе и Санкт-Петербурге среди сторонников анархистских движений — всех их заподозрили в создании террористического сообщества. По версии оперативников, в мае 2015 года у Пчелинцева и неустановленного мужчины (в деле фигурирует только его позывной — "Тимофей") возникла идея создания межрегионального террористического сообщества "Сеть"*.

Поводом для возбуждения дела стали показания студента пензенского педагогического института Егора Зорина. Он свидетельствовал против других задержанных, и в 2018 году обвинение по "делу "Сети"* с него сняли.