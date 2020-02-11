Суд вынес приговор фигурантам дела "Сети"*

Обвиняемых судили по статьям о создании террористического сообщества и участии в нем, а также о незаконном обороте огнестрельного оружия и покушении на сбыт наркотиков.
По версии следствия, участники организации "Сеть"* планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения "Единой России".
Наибольший срок получил Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считало создателем организации — 18 лет в колонии строгого режима. Чуть меньше дали другому руководителю "Сети"* Илье Шакурскому — 16 лет. Все остальные фигуранты проходили по делу как участники организации: Андрей Чернов осужден на 14 лет, Максим Иванкин — на 13 лет, Михаил Кульков — на 10 лет, Василий Куксов — на девять лет, Арман Сагынбаев — на шесть лет. Все приговоры были вынесены в соответствии со сроками, которые просил для фигурантов государственный обвинитель.
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Защита обжалует приговор
После оглашения приговора адвокат Станислав Фоменко, представляющий интересы осужденного Андрея Чернова, заявил, что намерен подать апелляцию.
По словам юриста, в ходе разбирательства не были должным образом изучены вопрос о возможном применении пыток к подсудимым и ряд других обстоятельств.
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Вмешательство в действие следствия невозможно
Президент России Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети"*, он поручал тщательно проверить все на соответствия закону, в данном случае иное вмешательство в действие следственных органов невозможно, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В июне 2019 года Песков сообщил журналистам, что президент регулярно получает обновленную информацию по делу "Сети"* по линии спецслужб. В декабре 2018 года на заседании СПЧ Путин заявил о необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети"*. Как рассказал президенту тогдашний председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, задержанные по делу "Сети"* пожаловались в СПЧ на пытки.
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Дело "Сети"*
Уголовное дело, получившее название "дело "Сети"*, было возбуждено в октябре 2017 года. Тогда сотрудники ФСБ провели серию задержаний в Пензе и Санкт-Петербурге среди сторонников анархистских движений — всех их заподозрили в создании террористического сообщества. По версии оперативников, в мае 2015 года у Пчелинцева и неустановленного мужчины (в деле фигурирует только его позывной — "Тимофей") возникла идея создания межрегионального террористического сообщества "Сеть"*.
Поводом для возбуждения дела стали показания студента пензенского педагогического института Егора Зорина. Он свидетельствовал против других задержанных, и в 2018 году обвинение по "делу "Сети"* с него сняли.
*Террористическая организация, запрещенная в России