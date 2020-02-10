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2020-02-10T18:30+0300
https://ria.ru/20200210/1564497346.html
Семь фигурантов дела "Сети"* получили от шести до 18 лет колонии
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РИА Новости

Семь фигурантов дела "Сети"* получили от шести до 18 лет колонии

13:01 10.02.2020 (обновлено: 18:30 10.02.2020)
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© Фото : Penza Post/Alexander TuzovСудебное заседание по делу организации "Сеть" (признана террористической и запрещенна в РФ)
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
© Фото : Penza Post/Alexander Tuzov
САРАТОВ, 10 фев — РИА Новости. Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых фигурантов дела "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, сообщили РИА Новости в суде.
Осужденные будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режима.
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"В качестве дополнительного наказания Дмитрию Пчелинцеву и Илье Шакурскому назначено ограничение свободы на полтора года, Шакурскому — также штраф в размере 50 тысяч рублей", — добавил собеседник агентства.
Фигурантов признали виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".
Приговор еще не вступил в законную силу. По словам адвоката осужденного Андрея Чернова Станислав Фоменко, они будут обжаловать приговор. Он также предположил, что остальные фигуранты дела также подадут апелляцию.
Суд установил, что не позднее мая 2015 года Пчелинцев и Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество под условным названием "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов с целью насильственного изменения конституционного строя.
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Фигуранты создали в Пензе два подразделения "Сети"*: группы под названием "5.11" ("5 ноября") и "Восход", в которые вовлекли своих знакомых Василия Куксова, Андрея Чернова, Михаила Кулькова, Максима Иванкина и Армана Сагынбаева.
По данным источника, у фигурантов дела обнаружили два пистолета Макарова, гранаты Ф-1 и взрыватели к ним, самодельное взрывное устройство, а также законно купленное гражданское оружие.
В 2015-2017 годах участники организации тренировались в заброшенных лагерях и на базах отдыха.
ФСБ пресекла ее деятельность осенью 2017 года, организацию признали террористическим сообществом.
Один из арестованных по делу — Игорь Шишкин — пошел на сделку со следствием и рассказал о других участниках, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Новое величиеФСБ РФДмитрий ПесковВладимир ПутинМихаил ФедотовПензаПензенская областьОбщество
Популярные комментарии
Боятся там на верху что конец близок, вот и устраивают показуху.
10 февраля, 13:27
АФАнтон Ф
1378145179
И что они хотели Кремль или Белый дом штурмом взять? Что подразумевается под насильственным свержением конституционного строя. Суд установил, имели ли они такую возможность, а самое главное силы и средства для этого? Два пистолета Макарова и гранаты Ф1 это конечно, что-то. Но с этим можно осуществить теракт, а вот свергнуть власть можно только в масштабах самого последнего поселка или села в глуши.
10 февраля, 13:15
Д Денис Хорошев
144563287
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