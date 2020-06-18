Приговор по петербургскому делу "Сети"* огласят 22 июня

Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Приговор по петербургскому делу "Сети"*, по которому обвиняются Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, будет оглашен 22 июня, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Следующее заседание в 12.00 22 июня", - объявил председатель коллегии судей Второго западного окружного суда Роман Муранов.

Сегодня обвиняемые выступили с последним словом. Филинков заявил, что не согласен с предъявленным обвинением, и просил суд обратить внимание на несостыковки в деле. Бояршинов отметил, что за время нахождения в СИЗО стал больше ценить свободу, и просил проявить гуманность.

Ранее представитель гособвинения, выступая в прениях, сообщил, что считает вину Филинкова и Бояршинова доказанной и просит приговорить их к 9 и 6 годам лишения свободы соответственно.

Промышленный альпинист Бояршинов и программист Филинков обвиняются по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ, у него в квартире при обыске была обнаружена банка с порохом. Он признает вину, а Филинков - нет. На заседаниях суда Бояршинов рассказал о становлении петербургской ячейки "Сети"*, как впервые встретился с участниками организации летом 2016 года. Они проводили мероприятия по самообороне, оказанию первой помощи, обсуждали политические вопросы, изменение государственного строя и применения насилия к представителям власти. Филинков всячески отвергал обвинения, утверждал, что при задержании на него оказывалось давление, чтобы выбить признание. Суд вызвал на дачу свидетельских показаний четырех сотрудников ФСБ , допросил двоих, и один из них заявил, что Филинков давал показания добровольно.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.

Суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в пензенских лесах. У каждого из участников были распределены свои роли в ячейках: разведчик, тактик, сапер, связист и медик.

ФСБ пресекла деятельность "Сети"* осенью 2017 года. Первый приговор по делу "Сети"* был вынесен в январе 2019 года: житель Петербурга Игорь Шишкин, признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осужден на 3,5 года колонии.