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Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
Защита просит суд оправдать Виктора Филинкова по петербургскому делу "Сети"* за недоказанностью вины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:48
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пенза
пензенская область
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пенза, пензенская область, санкт-петербург, происшествия

Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге

15:48 17.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастник запрещенной в РФ террористической организации "Сеть" Виктор Филинков на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Участник запрещенной в РФ террористической организации Сеть Виктор Филинков на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Защита просит суд оправдать Виктора Филинкова по петербургскому делу "Сети"* за недоказанностью вины, передает корреспондент РИА Новости.
В среду гособвинитель попросил суд назначить отрицающему вину Филинкову наказание в виде 9 лет лишения свободы, а сотрудничавшему со следствием Юлию Бояршинову - 6 лет.
"Филинков обвиняется в тяжком преступлении против общественности. Однако доказательств недостаточно, по нашему мнению, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Прошу оправдать Филинкова", - сказала защитница Евгения Кулакова, выступая в прениях на выездном заседании Второго западного окружного военного суда в Петербурге.
По ее словам, в ходе судебного разбирательства так и не было доказано, существовала ли террористическая организация "Сеть"* на самом деле, а значит, само участие в ней Филинкова под вопросом. Другой его адвокат Виталий Черкасов заявил, что большинство доказательств по делу сфальсифицированы, и тоже попросил оправдать Филинкова.
По мнению адвокатов Бояршинова, их подзащитный заслуживает снисхождения и минимального наказания.
Участник запрещенной в РФ террористической организации Сеть Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
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Фигурант дела "Сети"* рассказал о становлении петербургской ячейки
Бояршинова и Филинкова обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ, у него в квартире при обыске была обнаружена банка с порохом. Он признает вину, а Филинков - нет. На заседаниях суда Бояршинов рассказал о становлении петербургской ячейки "Сети"*, как впервые встретился с участниками организации летом 2016 года. Они проводили мероприятия по самообороне, оказанию первой помощи, обсуждали политические вопросы, изменение государственного строя и применения насилия к представителям власти. Филинков всячески отвергал обвинения, утверждал, что при задержании на него оказывалось давление, чтобы выбить признание. Суд вызвал на дачу свидетельских показаний четырех сотрудников ФСБ, допросил двоих, и один из них заявил, что Филинков давал показания добровольно.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
5 марта, 23:37
Журналисты узнали новые подробности дела "Сети"*
Суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в пензенских лесах. У каждого из участников были распределены свои роли в ячейках: разведчик, тактик, сапер, связист и медик.
ФСБ пресекла деятельность "Сети"* осенью 2017 года. Первый приговор по делу "Сети"* был вынесен в январе 2019 года: житель Петербурга Игорь Шишкин, признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осужден на 3,5 года колонии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
4100322
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПензаПензенская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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