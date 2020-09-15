https://ria.ru/20200915/bolnitsa-1577097878.html

Кто виновен в гибели матери двоих детей от острого аппендицита

"Всю ночь была температура 38,8. Они меня не лечат. Я в шоке". "Все болит. Не могу больше…" Такие сообщения на протяжении недели отправляла родным Екатерина... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:00

2020-09-15T08:00

2020-09-15T08:00

первоуральск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Анжелика Панченко. </strong>"Всю ночь была температура 38,8. Они меня не лечат. Я в шоке". "Все болит. Не могу больше…" Такие сообщения на протяжении недели отправляла родным Екатерина Ямщикова из больницы Первоуральска, куда ее доставила скорая с симптомами острого аппендицита. На восьмые сутки, не дождавшись операции, она умерла — от сепсиса. У 29-летней Кати осталось двое детей. Это случилось еще весной 2019-го, но виновных так и не назвали. Уголовное дело возбудили, однако его расследуют "в отношении неустановленных лиц". А срок давности истекает через полгода.Аппендицит исключили"Двенадцатого марта около девяти утра позвонил брат: "Катя загибается от боли в животе, у нее температура, рвота". Я говорю: "Саша, похоже на приступ аппендицита. Быстро вызывай неотложку. Только таблеток не давай, чтобы не смазать картину", — рассказывает сестра мужа Екатерины Наталья Кондратова. В больницу Ямщикова поступила с предварительным диагнозом "острый аппендицит" — молодой фельдшер скорой поставил его по "классическим" симптомам."В 11 часов Саша позвонил опять, жаловался, что к супруге никто не подходит. Через час — снова: "Так и не осмотрели. Катя плачет, просит ее забрать". Я связалась с приемным отделением, объяснила: "К вам поступила мама двоих детей, младшему пять месяцев…" Меня оборвали на полуслове: "Да что с ней будет, она ведь в больнице".Позже невестка позвонила Наталье сама: пациентке сделали УЗИ, обнаружили жидкость в малом тазе и направили в хирургическое отделение. Кондратова успокаивала — значит, готовят к операции. "Но в десять вечера Екатерина написала, что аппендицит исключили и переводят в гинекологию. Я подумала — врачам виднее"."Это так страшно"В гинекологическое отделение Ямщикова поступила с "воспалением матки". Несколько дней сбивали температуру, кололи антибиотики. Ничего не помогало. "Когда мы общались по телефону, разговор все время прерывался, — продолжает Наталья. — Я спрашивала: "Ты куда-то отходишь?" В ответ: "Меня постоянно рвет, температура под сорок, лихорадит". Я уточнила, чем ее лечат: "Но-шпу пью, уколы ставят от жара, а до этого парацетамол давали".В правильности диагноза засомневалась сама пациентка. "Загуглила симптомы при воспалении матки и встревожилась: "Не должно у меня быть никакой жидкости. Получается, все-таки аппендицит?" — цитирует Кондратова разговор с невесткой. Ямщикова выяснила, что самый надежный метод диагностики — лапароскопия (когда в брюшную полость вводят камеру). Просила врачей направить ее на исследование. Но они решили сначала сделать пункцию и изучить жидкость, скопившуюся в области таза. "Кате сказали, что проколют задний свод влагалища. Предупредили: будет больно — для процедуры нужна большая игла. Она мне писала — "Это так страшно. И непонятно зачем". Медики объяснили, что результаты исследования будут готовы только через десять дней. А состояние пациентки ухудшалось. "Врачи смотрят и молча уходят", — жаловалась она родным. "Чувствовала, что умирает"В больницу Ямщикова попала во вторник. "У меня такое ощущение, что я отсюда не выйду, меня тут угробят", — писала она в первые дни. "И только в пятницу сообщила, что наконец назначили лапароскопию", — вспоминает Кондратова. — Я поинтересовалась, когда сделают. Сказала, в понедельник. Представляете? Лень было в пятницу обследовать? Может, успели бы спасти".В воскресенье утром Екатерина попросила мужа привести детей. Пока она лежала в больнице, старшему сыну Ярославу исполнилось шесть лет. "Наверное, она чувствовала, что умирает, и решила попрощаться с Сашей и сыновьями", — Наталья плачет в трубку. Александр потом признался сестре, что не узнал супругу: лицо и руки белые как полотно, глаза провалились. "Даже стоять не могла. Мы тогда не знали, что на все процедуры ее уже возят в кресле. Катя не хотела нас расстраивать…"Встреча с семьей продлилась меньше десяти минут. Ямщикова не выдержала физически и вернулась в палату. "Саша потом звонил ей весь день, а она не брала трубку. Вечером сама набрала его: "Сашуля, прости, что не отвечала, я плакала…""Сделали все возможное"Последний раз Наталья общалась с невесткой в понедельник утром. — Я за эту неделю впервые ночью хорошо спала. — Тебе полегче стало? — А я ничего уже не чувствую. И снова пожаловалась: ее обещали первой забрать на лапароскопию, "но до сих пор так и не позвали".На следующий день телефон Ямщиковой не отвечал. Наталья позвонила в отделение, но там заявили: разговаривать будут только с супругом пациентки.Муж схватил детей и примчался в больницу. "Нашел доктора. Он завел меня в кабинет: "Врачи сделали все возможное, но ваша жена в шесть утра скончалась", — рассказывает Александр Филипов. — Я не сдержался, заплакал. Ярославу не хотел ничего сообщать, он сам спросил: "Папа, а что, мама умерла?" Да, говорю, сынок, мамы больше нет. Он тоже заплакал".Состава преступления нетВнутри брюшной полости умершей при вскрытии обнаружили огромное количество разлитых гнойных масс. "Патологоанатом объяснил потом, что там "просто каша". Разводил руками: "Сколько работаю, не видел, чтобы такое было от аппендицита". Как человек семь дней с этим прожил, не представляю", — удивляется Наталья Кондратова.Александру Филипову выдали справку о смерти жены, где было написано, что она умерла из-за аппендицита, который даже его сестра сумела "диагностировать" по телефону. Александр сразу обратился в прокуратуру.В заключении Бюро судебно-медицинской медицины ХМАО-Югры (есть в распоряжении РИА Новости) говорится: "Необходимая в экстренном порядке операция была проведена с большим опозданием". За это время "исходная болезнь (острый аппендицит) прогрессировала, развились осложнения, которые и обусловили летальный исход у Ямщиковой". В итоге, отмечает Федотова, статью переквалифицировали на "Оставление в опасности". Документы передали из СК в полицию. Но в ОМВД Первоуральска, по словам юриста, "состава преступления не обнаружили". И в апреле 2020-го дело закрыли. Неустановленные лицаВмешалась прокуратура — потребовала дополнительную проверку. Проводивший ее участковый Леонтьев установил: в день поступления пациентки в больницу "примерно в 22:00 заведующая отделением хирургии Барвиюк Т. Е. прописала Ямщиковой неверный курс лечения без лапароскопии". В постановлении Леонтьев указал: решение о возбуждении дела по статье "Халатность" должен принимать Следственный комитет. В СК, по словам Федотовой, в свою очередь, "возмутились и обратились в прокуратуру, чтобы там, наконец, разобрались, какому ведомству этим заниматься. Материалы вернули полиции, где снова завели дело по статье "Оставление в опасности". Но расследуется оно, как утверждает Федотова, "в отношении неустановленных лиц". "А врач Татьяна Барвиюк приезжает с двумя адвокатами и каждый раз отказывается от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции". Юрист обеспокоена: если так будет продолжаться, дело могут закрыть совсем — "в марте 2021-го истечет срок давности"."В полном соответствии с порядком"Ознакомившись с экспертизой, родственники обратились в суд. Потребовали возместить затраты на похороны и компенсировать моральные страдания. Дело рассматривалось в Алапаевском горсуде. Истцами выступили родители, муж и сыновья Екатерины Ямщиковой.Экспертное заключение судья принял, однако больница вину не признала. "Стандарт обследования Ямщиковой Е. В. в ГБ Первоуральска выполнен в полном соответствии с порядком", — заявил юрист медучреждения."Представитель ответчика, мягко говоря, нес на заседании чушь. Сравнил больницу с автосервисом, сказал, что мы все рано или поздно умрем. Мать Екатерины даже заплакала", — говорит Федотова. Хирурга Барвиюк вызывали в суд "в качестве третьего лица". Однако та не явилась. "Обычно в таких делах эксперты устанавливают только косвенную вину врачей. Для обвинения по уголовному делу этого мало, но для гражданского разбирательства — вполне достаточно", — считает адвокат.Денег не получилиСудья пришел к выводу, что к заявлениям ответчиков "следует отнестись критически". В решении (есть в распоряжении РИА Новости), в частности, написано: "Дети лишились матери, что, безусловно, представляет для них невосполнимую утрату и причиняет серьезнейшие моральные страдания". Но при этом в пользу каждого из потерпевших взыскали всего по 70 тысяч рублей. "Мы обжаловали вердикт, — продолжает Юлия. — Вышестоящая инстанция увеличила общую сумму компенсаций до одного миллиона 160 тысяч рублей. Причем больница не возразила. Значит, они все-таки признали вину, но надеются по-тихому откупиться"."Денег мы пока не получили, — уточняет Александр Филипов. — Квартира в Первоуральске была служебной. После смерти Кати железная дорога ее забрала (Ямщикова работала начальником ж/д станции Подволошная. — Прим. ред.), мы переехали в Алапаевск — в дом, оставшийся мне от родителей". "Я ни при чем"В полиции Первоуральска подтвердили, что 29 августа возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица и ведется расследование.Тогда мы связались с Татьяной Барвиюк — сейчас она заместитель главврача больницы. Та возмутилась: "Я ни в каком расследовании не фигурирую. С какой стати?" И добавила: "Ни на кого лично дело не заведено". По ее словам, в полицию вызывали многих врачей. "Когда поднимался вопрос о лапароскопии, моя фамилия вообще не звучала. Лечение я не прописывала. И я была не заведующая, а дежурный врач. Видите, какая нестыковка данных. У нас есть внутрибольничный юрист — он общается с отделом дознания и в курсе всего. А адвокат потерпевших проводит какое-то свое расследование. Я считаю, за это надо наказывать".Корреспонденту РИА Новости Барвиюк заявила, что не считает себя виновной в смерти Ямщиковой.Нужны независимые экспертыРазбирать дела, где фигурируют медработники, очень сложно, отмечает бывший врач, медицинский адвокат Дмитрий Айвазян. В первую очередь надо правильно квалифицировать состав преступления. А здесь "конкурируют" сразу несколько статей. "Нужен специалист, который направит следователя по верному пути, — комментирует Айвазян. — Второе условие — качество экспертиз. К сожалению, я часто сталкиваюсь с неподготовленными экспертами".Но главное, подчеркивает он, даже не профессионализм и опыт, а объективность привлекаемых специалистов. По его мнению, необходимо создать институт независимых экспертов, не связанных ни административно, ни финансово с медиками, которыми заинтересовалось следствие. Муж Екатерины Ямщиковой пока вынужденно не работает — в отпуске по уходу за младшим Степой, в октябре мальчику исполнится два. А старший Ярослав пошел в первый класс. Семья все еще надеется, что за гибель мамы ответят "установленные лица".

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https://ria.ru/20200908/bolnitsa-1576894983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

первоуральск, происшествия