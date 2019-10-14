Биография Каиса Саида

Тунисский политический деятель Каис Саид во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов в Тунисе. 17 сентября 2019

В 1985 году получил диплом углубленного изучения (DEA) по международному публичному праву на факультете права и политологии Тунисского университета, в 1986 году окончил Международную академию конституционного права в Тунисе, а в 2001 году – Международный институт гуманитарного права в Сан-Ремо (Италия). Профессор конституционного права.

С 1986 года был преподавателем и доцентом на факультете права и экономики в университете Сусса. В 1994 году возглавил отделение отдела публичного права на этом факультете.

С 1999 году преподавал на факультете юридических, политических и общественных наук Тунисского университета.

Возглавлял Тунисскую ассоциацию конституционного права, был членом группы экспертов Секретариата Лиги арабских государств по подготовке поправок в устав организации, экспертом в Арабском институте по правам человека.

После революции в Тунисе 2010-2011 годов Каис Саид был членом экспертного комитета по подготовке проекта новой конституции.

В сентябре 2019 года Каис Саид стал независимым кандидатом на выборах президента страны. Он отказался от государственного финансирования своей кампании, а необходимую для выдвижения депозитную сумму собрал в своей семье.

По итогам первого тура Каис Саид набрал 18,4% голосов и вышел во второй тур.

Политик женат , у него трое детей.