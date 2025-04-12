https://ria.ru/20250412/tunis-2010928442.html
Россиянин рассказал подробности дела о задержании туристов в Тунисе
Россиянин рассказал подробности дела о задержании туристов в Тунисе - РИА Новости, 12.04.2025
Россиянин рассказал подробности дела о задержании туристов в Тунисе
Группа освобожденных из тунисской тюрьмы россиян заранее получила у полиции в Тунисе разрешение на пребывание на той территории, где позднее была задержана,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T19:53:00+03:00
2025-04-12T19:53:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Группа освобожденных из тунисской тюрьмы россиян заранее получила у полиции в Тунисе разрешение на пребывание на той территории, где позднее была задержана, сообщил РИА Новости один из освобожденных, прилетевший в Москву в субботу. "Мы приехали, мы сразу пришли в полицейский участок, полностью нас сразу проверили, все наши документы, проверили наши документы, нам сказали, что мы можем здесь оставаться, мы имеем право здесь гулять", - сказал собеседник агентства. В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных. Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Обвинения россиянам предъявлены не были. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
https://ria.ru/20250412/tunis-2010905259.html
https://ria.ru/20250412/tunis-2010927610.html
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в мире, тунис (страна), москва, россия, каис саид
В мире, Тунис (страна), Москва, Россия, Каис Саид
Россиянин рассказал подробности дела о задержании туристов в Тунисе
Освобожденным в Тунисе россиянам разрешили пребывать в месте, где их задержали
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Группа освобожденных из тунисской тюрьмы россиян заранее получила у полиции в Тунисе разрешение на пребывание на той территории, где позднее была задержана, сообщил РИА Новости один из освобожденных, прилетевший в Москву в субботу.
"Мы приехали, мы сразу пришли в полицейский участок, полностью нас сразу проверили, все наши документы, проверили наши документы, нам сказали, что мы можем здесь оставаться, мы имеем право здесь гулять", - сказал собеседник агентства.
В конце января российское посольство в Тунисе
сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России
- в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.
Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.
Обвинения россиянам предъявлены не были.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду
с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).