https://ria.ru/20250411/tunis-2010712390.html

Появились подробности о ситуации с задержанными в Тунисе россиянами

Появились подробности о ситуации с задержанными в Тунисе россиянами - РИА Новости, 11.04.2025

Появились подробности о ситуации с задержанными в Тунисе россиянами

Брат одного из россиян, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, сообщил РИА Новости, что, несмотря на решение об их освобождении, связь с родственником... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:48:00+03:00

2025-04-11T13:48:00+03:00

2025-04-11T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Брат одного из россиян, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года, сообщил РИА Новости, что, несмотря на решение об их освобождении, связь с родственником пока не восстановлена."На текущий момент с братом пообщаться пока не удалось. Нет связи. Возможно, телефон разряжен и негде зарядить, может, ещё что-то", — рассказал он.По его словам, информация о других задержанных ему также неизвестна.Накануне тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, однако обвинения им так и не предъявили. Решение суда было принято после расследования, которое доказало их непричастность.В марте родственник одного из задержанных россиян сообщил РИА Новости, что связь с ними значительно затруднена, а информации об их состоянии практически нет. В ответ в посольстве России в Тунисе сообщили агентству, что самочувствие россиян оценивается как удовлетворительное, жалоб на условия содержания не поступало. При этом в посольстве напомнили, что в соответствии с законодательством Туниса действующие правила пенитенциарных учреждений не предусматривают для подследственных возможность совершать телефонные звонки.В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.Диппредставительство также заверяло, что самочувствие россиян - удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения их прав со стороны администрации тюрем не поступало. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика.Одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.Причина задержания официально не озвучена, однако, по данным посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения россиянам предъявлены не были.Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20250403/tunis-2009005347.html

https://ria.ru/20250411/tunis-2010714499.html

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тунис (страна), каис саид, в мире, россия, алжир (провинция)