https://ria.ru/20250403/tunis-2009005347.html

Адвокату задержанных в Тунисе россиян отказывают в доступе к подзащитным

Адвокату задержанных в Тунисе россиян отказывают в доступе к подзащитным - РИА Новости, 03.04.2025

Адвокату задержанных в Тунисе россиян отказывают в доступе к подзащитным

Защитнику, представляющему интересы 11 задержанных в Тунисе россиян, неоднократно отказывали в посещении подзащитных без объяснения причин, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T01:35:00+03:00

2025-04-03T01:35:00+03:00

2025-04-03T01:35:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Защитнику, представляющему интересы 11 задержанных в Тунисе россиян, неоднократно отказывали в посещении подзащитных без объяснения причин, сообщил РИА Новости брат одного из задержанных. "Адвокату до этого периодически отказывали в посещении наших ребят без объяснения причин", - заявил он. Кроме того, по его словам, остаются нерешенными вопросы с передачей средств от родных на счета задержанных, несмотря на отправленные доверенности. В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Трое из них содержатся в тюрьме Морнагия, двое – в Белли, трое – в Бордж Аль-Амри, двое – в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства ранее посетили всех задержанных. Диппредставительство также заверяло, что самочувствие россиян удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения их прав со стороны администрации тюрем не поступало. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика. Одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Причина задержания официально не озвучена, однако, по данным посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения россиянам пока не предъявлены. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20250129/tunis-1996018263.html

https://ria.ru/20250317/tunis-2005597327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тунис (страна), россия, алжир (провинция), каис саид