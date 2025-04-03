Адвокату задержанных в Тунисе россиян отказывают в доступе к подзащитным
Адвокату 11 задержанных в Тунисе россиян отказывают в посещении подзащитных
© Getty Images / Jeff J MitchellПолицейские в Тунисе
© Getty Images / Jeff J Mitchell
Полицейские в Тунисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Защитнику, представляющему интересы 11 задержанных в Тунисе россиян, неоднократно отказывали в посещении подзащитных без объяснения причин, сообщил РИА Новости брат одного из задержанных.
"Адвокату до этого периодически отказывали в посещении наших ребят без объяснения причин", - заявил он.
Задержанные в Тунисе россияне находятся в трех тюрьмах
29 января, 00:48
Кроме того, по его словам, остаются нерешенными вопросы с передачей средств от родных на счета задержанных, несмотря на отправленные доверенности.
В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Трое из них содержатся в тюрьме Морнагия, двое – в Белли, трое – в Бордж Аль-Амри, двое – в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства ранее посетили всех задержанных.
Диппредставительство также заверяло, что самочувствие россиян удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения их прав со стороны администрации тюрем не поступало. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика.
Одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Причина задержания официально не озвучена, однако, по данным посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения россиянам пока не предъявлены.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).