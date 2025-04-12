https://ria.ru/20250412/tunis-2010902846.html

Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о своем состоянии

Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о своем состоянии - РИА Новости, 12.04.2025

Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о своем состоянии

Россиянин, освобожденный в Тунисе, сообщил РИА Новости, что после содержания в тунисской тюрьме состояние здоровья не очень хорошее, вся группа планирует... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:09:00+03:00

2025-04-12T17:09:00+03:00

2025-04-12T17:30:00+03:00

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каис саид

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россиянин, освобожденный в Тунисе, сообщил РИА Новости, что после содержания в тунисской тюрьме состояние здоровья не очень хорошее, вся группа планирует посетить врачей. "Вообще болеем. Мы хотим пройти диагностику… Есть опасность, что мы заразились… много чего мы могли там подцепить", - сказал собеседник агентства. В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных. Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Обвинения россиянам предъявлены не были. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20250403/tunis-2009029321.html

https://ria.ru/20250318/tunis-2005618372.html

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Россиянин, освобожденный в Тунисе, о состоянии своего здоровья Россиянин, освобожденный в Тунисе, сообщил РИА Новости, что после содержания в тюрьме состояние его здоровья не очень хорошее, он планирует посетить врачей. Он также рассказал агентству, что условия их содержания были очень суровыми, к ним относились как к особо опасным преступникам. 2025-04-12T17:09 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тунис (страна), россия, алжир (провинция), каис саид