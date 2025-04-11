https://ria.ru/20250411/tunis-2010594538.html

В Тунисе освободят задержанных в ноябре россиян

В Тунисе освободят задержанных в ноябре россиян - РИА Новости, 11.04.2025

В Тунисе освободят задержанных в ноябре россиян

Следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 россиян, которые были задержаны в стране в ноябре 2024 года, сообщила тунисская радиостанция Mosaique... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T00:28:00+03:00

2025-04-11T00:28:00+03:00

2025-04-11T00:54:00+03:00

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КАИР, 11 апр - РИА Новости. Следственный судья в Тунисе принял решение освободить 11 россиян, которые были задержаны в стране в ноябре 2024 года, сообщила тунисская радиостанция Mosaique FM со ссылкой на осведомленный источник."Следственный судья столичного управления по борьбе с терроризмом принял решение освободить группу задержанных россиян, которые были арестованы в изолированной военной зоне в районе Хайдра в провинции Кассерин по подозрению в присоединении к террористической организации и шпионаже в пользу иностранного государства", - заявил источник радиостанции.По словам источника, решение об освобождении было принято после расследований, доказавших непричастность задержанных россиян к терроризму.В марте родственник одного из задержанных россиян сообщил РИА Новости, что связь с ними значительно затруднена, а информации об их состоянии практически нет. В ответ в посольстве России в Тунисе сообщили агентству, что самочувствие россиян оценивается как удовлетворительное, жалоб на условия содержания не поступало. При этом в посольстве напомнили, что в соответствии с законодательством Туниса действующие правила пенитенциарных учреждений не предусматривают для подследственных возможность совершать телефонные звонки.В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.Диппредставительство также заверяло, что самочувствие россиян - удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения их прав со стороны администрации тюрем не поступало. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика.Одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Причина задержания официально не озвучена, однако, по данным посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения россиянам предъявлены не были.Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20241116/moskva-1984187354.html

https://ria.ru/20240902/shri-lanka-1969900375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тунис (страна), в мире, каис саид, россия, алжир (провинция)