https://ria.ru/20250411/tunis-2010787125.html

Появились подробности о перелете россиян, освобожденных в Тунисе

Появились подробности о перелете россиян, освобожденных в Тунисе - РИА Новости, 11.04.2025

Появились подробности о перелете россиян, освобожденных в Тунисе

Россияне, задержанные в Тунисе в ноябре прошлого года, а теперь освобожденные местными властями, летят в Россию без теплых вещей, телефонов и денег, рассказал... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:36:00+03:00

2025-04-11T17:36:00+03:00

2025-04-11T19:40:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россияне, задержанные в Тунисе в ноябре прошлого года, а теперь освобожденные местными властями, летят в Россию без теплых вещей, телефонов и денег, рассказал РИА Новости брат одного из граждан России.В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В дипмиссии сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу."Что известно мне на этот момент, так только то, что ребята действительно вылетели из Туниса. Из вещей при себе только то, в чем они были одеты в тюрьме. Без тёплых вещей, без телефонов, без денег", - сказал собеседник агентства."Их привезли в аэропорт (Туниса – ред.) и сказали улететь как можно раньше. Сейчас они где-то в пути. Знаю, что все летят разными рейсами, так как билеты было сложно достать в моменте. Рассчитываю, что завтра брат уже будет в России и сможет выйти со мной на связь", - добавил он.Накануне тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом в Тунисе принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, однако обвинения им так и не предъявили. Решение суда было принято после расследования, которое доказало их непричастность.В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.Обвинения россиянам предъявлены не были.Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20250411/tunis-2010712390.html

https://ria.ru/20250403/tunis-2009025620.html

https://ria.ru/20250326/tunis-2007566995.html

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тунис (страна), россия, в мире