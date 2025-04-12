https://ria.ru/20250412/tyurma-2010922470.html

Россиянин рассказал подробности содержания в тунисской тюрьме

Россиянин рассказал подробности содержания в тунисской тюрьме - РИА Новости, 12.04.2025

Россиянин рассказал подробности содержания в тунисской тюрьме

Россиянин, освобожденный из тунисской тюрьмы, сообщил РИА Новости, что в тюрьме их содержали как "особо опасных преступников". РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T19:17:00+03:00

2025-04-12T19:17:00+03:00

2025-04-12T19:17:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россиянин, освобожденный из тунисской тюрьмы, сообщил РИА Новости, что в тюрьме их содержали как "особо опасных преступников". Ранее самолет с пятью из 11 освобожденных из тунисской тюрьмы россиян прибыл в московский аэропорт "Шереметьево". "Мы вообще в тюрьме находились под статусом… "особо опасный преступник", когда ты заходишь в камеру, охранник это объявляет, с тобой нельзя общаться", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сокамерникам запрещали давать россиянам место для сна, в самой камере было очень холодно. "Когда я в Москву прилетел ноль градусов, для меня это просто курорт", - отметил он. В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В дипмиссии сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу. В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных. Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Обвинения россиянам предъявлены не были. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20250412/tunis-2010915412.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010902846.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010910148.html

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в мире, тунис (страна), россия, москва, каис саид, шереметьево (аэропорт)