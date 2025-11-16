Оппозиционные политики объявили голодовку в Тунисе

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ряд оппозиционных политиков Туниса, находящихся в заключении, объявили голодовку в знак протеста против президента страны Каиса Саида, сообщает британская газета Ряд оппозиционных политиков Туниса, находящихся в заключении, объявили голодовку в знак протеста против президента страны Каиса Саида, сообщает британская газета Financial Times.

Так, газета приводит слова сестры одного из таких политиков, Джаухара Бен Мбарека, добавив, что он уже две недели находится на голодовке. Родственница Мбарека Далила Бен Мбарек сообщила, что его избили в тюрьме на этой неделе, пытаясь вынудить завершить голодовку. Издание напоминает, что Мбарек был одним из политиков и юристов, которые "мобилизовали оппозицию" в стране во время протестов в 2021 году. В апреле им вынесли приговоры со сроками заключения от 13 до 66 лет.

"Группа надзирателей и заключенных связала и избила Джаухара. Он потерял сознание, и когда он пришел себя, его снова избили, а затем бросили в камеру", - цитирует Financial Times Далилу Бен Мбарек.

Как подчеркивает издание со ссылкой на сестру Мбарека, её брат требовал справедливого судебного разбирательства. Она добавила, что Мбарек узнал, что ему не разрешат присутствовать в суде на слушаниях по его апелляции.

Издание добавляет, что по меньшей мере два тунисских политика, находящиеся в заключении, а именно лидер Республиканской партии Туниса Иссам Чебби и лидер исламистской партии "Ан-Нахда" Рашид Аль-Ганнуши, также объявили голодовку.

"На этой неделе аль-Ганнуши объявил о начале поста "в знак солидарности" с... лидером Беном Мбареком, чьё здоровье... резко ухудшилось после начала голодовки", - уточняет газета.

В июле местная радиостанция Mosaique FM сообщала, что суд в Тунисе приговорил бывшего спикера парламента страны и лидера исламистской партии "Ан-Нахда" Рашида аль-Ганнуши к еще 14 годам тюрьмы, новый приговор связан с делом о заговоре против безопасности государства.

Это далеко не первый приговор для 84-летнего экс-спикера тунисского парламента. В феврале аль-Ганнуши был приговорен к 22 годам по делу о компании, которую обвиняли в причастности к посягательству на безопасность государства и отмыванию денег. До этого лидер исламистской партии, некогда составлявшей большинство в парламенте Туниса, получил три и один год тюрьмы по двум другим делам.

В июле 2021 года на фоне массовых протестов против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда", вызванных ухудшением условий жизни, президент Туниса Кайс Саид приостановил работу парламента и отправил в отставку правительство. В марте 2022 года он распустил парламент, заявив, что это делается, "чтобы сохранить государство и его институты". В декабре-январе состоялись досрочные выборы в парламент Туниса. Явка оказалась низкой, едва превысив 11%, оппозиция бойкотировала выборы. В июле 2022 года оппозиция также бойкотировала референдум по внесению поправок в конституцию: за проект новой конституции Туниса тогда проголосовали 94,6% при явке всего 27% от числа потенциальных избирателей.

Критики Саида, среди которых как умеренные исламисты из некогда фактически правившей партии "Ан-Нахда", так и лидеры профсоюзов, утверждают, что текст новой конституции перечеркивает все достижения демократии, которых удалось добиться после свержения в 2010 году президента Зин аль-Абидина Бен Али , правившего страной свыше 20 лет. Поправки в конституцию наделили главу государства значительно более широкими полномочиями по сравнению с принятым в 2014 году основным законом.