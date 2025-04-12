https://ria.ru/20250412/tunis-2010915412.html
Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о социальном вакууме в тюрьме
Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о социальном вакууме в тюрьме - РИА Новости, 12.04.2025
Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о социальном вакууме в тюрьме
Людям, которые содержались в одной камере с задержанными в Тунисе россиянами, запрещали с ними общаться, сообщил РИА Новости один из освобожденных российских... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:28:00+03:00
2025-04-12T18:28:00+03:00
2025-04-12T18:28:00+03:00
в мире
тунис (страна)
россия
каис саид
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Людям, которые содержались в одной камере с задержанными в Тунисе россиянами, запрещали с ними общаться, сообщил РИА Новости один из освобожденных российских туристов. Ранее самолет с пятью из 11 освобожденных из тунисской тюрьмы россиян прибыл в московский аэропорт "Шереметьево". "Людям, которые находились в камерах, с нами общаться запретили, не знаю, по какой причине, но они были напуганы, подходить боялись, такой социальный вакуум был", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что задержанным россиянам запрещали также общаться с родственниками, позволили написать только консулу, но из множества написанных писем дошло лишь одно, несмотря на небольшое расстояние между консульством и тюрьмой. По словам собеседника агентства, еда была очень острая, поэтому есть ее было сложно, а спать приходилось на полу - коек было в разы меньше, чем людей, которые содержались в одной камере. В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу. В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных. Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Обвинения россиянам предъявлены не были. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
https://ria.ru/20250412/tunis-2010910148.html
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в мире, тунис (страна), россия, каис саид, шереметьево (аэропорт)
В мире, Тунис (страна), Россия, Каис Саид, Шереметьево (аэропорт)
Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о социальном вакууме в тюрьме
Соседям по камере задержанных в Тунисе россиян запрещали с ними общаться
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Людям, которые содержались в одной камере с задержанными в Тунисе россиянами, запрещали с ними общаться, сообщил РИА Новости один из освобожденных российских туристов.
Ранее самолет с пятью из 11 освобожденных из тунисской тюрьмы россиян прибыл в московский аэропорт "Шереметьево
".
"Людям, которые находились в камерах, с нами общаться запретили, не знаю, по какой причине, но они были напуганы, подходить боялись, такой социальный вакуум был", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задержанным россиянам запрещали также общаться с родственниками, позволили написать только консулу, но из множества написанных писем дошло лишь одно, несмотря на небольшое расстояние между консульством и тюрьмой.
По словам собеседника агентства, еда была очень острая, поэтому есть ее было сложно, а спать приходилось на полу - коек было в разы меньше, чем людей, которые содержались в одной камере.
В пятницу посольство РФ
подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис
в пятницу.
В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.
Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.
Обвинения россиянам предъявлены не были.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду
с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).