https://ria.ru/20250412/tunis-2010927610.html

Освобожденная в Тунисе россиянка проболела в тюрьме два месяца

Освобожденная в Тунисе россиянка проболела в тюрьме два месяца - РИА Новости, 12.04.2025

Освобожденная в Тунисе россиянка проболела в тюрьме два месяца

Женщина, которую ранее освободили из тунисской тюрьмы вместе с другими туристами, проболела в ней два месяца, доступа к лекарствам и врачу не было, сообщил РИА... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T19:46:00+03:00

2025-04-12T19:46:00+03:00

2025-04-12T19:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Женщина, которую ранее освободили из тунисской тюрьмы вместе с другими туристами, проболела в ней два месяца, доступа к лекарствам и врачу не было, сообщил РИА Новости один из освобожденных россиян. Ранее самолет с пятью из 11-ти освобожденных из тунисской тюрьмы россиян прибыл в московский аэропорт "Шереметьево". "Когда ее перевели в первую тюрьму, там в камере, где максимум 14 кроватей, 100 человек… Она больная, проболела первые два месяца, лекарств нет, доступа к врачам нет, теплую одежду никто не дает", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что у нее были самые тяжелые условия содержания. В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В дипмиссии сообщили, что россияне покинут Тунис в пятницу. В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных. Изначально 11 российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Обвинения россиянам предъявлены не были. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20250412/tunis-2010902846.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010905259.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010910148.html

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в мире, тунис (страна), россия, каис саид, шереметьево (аэропорт)