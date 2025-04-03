Появились подробности о задержанных в Тунисе россиянах
Родственник задержанного в Тунисе россиянина: обвинение не предъявлено
Автомобиль полиции Туниса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Обвинительное заключение в отношении задержанных в Тунисе граждан России до сих пор не предъявлено, сообщил РИА Новости родственник одного из арестованных.
"Если бы у них действительно что-то было на наших ребят, то уже давно было бы обвинительное заключение", — отметил он.
По его словам, за прошедшие месяцы единственное, что стало известно — это упоминание со стороны тунисских властей о некоем "оборудовании, которое не соответствует туристическим целям".
"Что это за оборудование? Может быть удочка? У моего брата точно были снасти, так как он любит рыбачить", — добавил собеседник агентства.
В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Трое из них содержатся в тюрьме Морнагия, двое – в Белли, трое – в Бордж Аль-Амри, двое – в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства ранее посетили всех задержанных.
Диппредставительство также заверяло, что самочувствие россиян удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения их прав со стороны администрации тюрем не поступало. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика.
Ранее стало известно, что 11 российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что были задержаны местными властями. Причина задержания официально не озвучена, однако, по данным посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения россиянам пока не предъявлены.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).