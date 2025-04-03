Рейтинг@Mail.ru
Родственники задержанных в Тунисе россиян не могут связаться с ними - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/tunis-2009020296.html
Родственники задержанных в Тунисе россиян не могут связаться с ними
Родственники задержанных в Тунисе россиян не могут связаться с ними - РИА Новости, 03.04.2025
Родственники задержанных в Тунисе россиян не могут связаться с ними
Родственники 11 россиян, задержанных в Тунисе, до сих пор не могут установить с ними связь, сообщил РИА Новости родственник одного из них. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:43:00+03:00
2025-04-03T05:43:00+03:00
в мире
тунис (страна)
россия
алжир (провинция)
каис саид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150656/43/1506564365_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_6f162462dfec394b9fbdd31ac6195359.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Родственники 11 россиян, задержанных в Тунисе, до сих пор не могут установить с ними связь, сообщил РИА Новости родственник одного из них. В прошлом месяце родственник одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе в ноябре 2024 года, сообщил РИА Новости, что доступ к ним значительно осложнился, а информации об их состоянии практически нет. Посольство РФ в Тунисе заявило РИА Новости, что не имеет информации о проблемах с получением родственниками 11 задержанных россиян разрешения на свидание. "Насколько я понял, чиновник еще не вернулся после болезни и далее Рамадана, и поэтому связь не восстановлена", - сказал собеседник агентства, выразив надежду, что на этой неделе ситуация может измениться. В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Трое из них содержатся в тюрьме Морнагия, двое – в Белли, трое – в Бордж Аль-Амри, двое – в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных. Диппредставительство также заверяло, что самочувствие россиян удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения их прав со стороны администрации тюрем не поступало. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика. Одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Причина задержания официально не озвучена, однако, по данным посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения россиянам пока не предъявлены. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
https://ria.ru/20250317/tunis-2005597327.html
https://ria.ru/20250403/tunis-2009005347.html
тунис (страна)
россия
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150656/43/1506564365_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_5fe5a88cfc6181099d227047b844d28c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тунис (страна), россия, алжир (провинция), каис саид
В мире, Тунис (страна), Россия, Алжир (провинция), Каис Саид
Родственники задержанных в Тунисе россиян не могут связаться с ними

Родственники 11 россиян, задержанных в Тунисе, не могут установить с ними связь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Туниса
Автомобиль полиции Туниса - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции Туниса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Родственники 11 россиян, задержанных в Тунисе, до сих пор не могут установить с ними связь, сообщил РИА Новости родственник одного из них.
В прошлом месяце родственник одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе в ноябре 2024 года, сообщил РИА Новости, что доступ к ним значительно осложнился, а информации об их состоянии практически нет. Посольство РФ в Тунисе заявило РИА Новости, что не имеет информации о проблемах с получением родственниками 11 задержанных россиян разрешения на свидание.
Флаг Туниса - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Доступ к задержанным в Тунисе россиянам усложнился, заявил один из родных
17 марта, 21:34
"Насколько я понял, чиновник еще не вернулся после болезни и далее Рамадана, и поэтому связь не восстановлена", - сказал собеседник агентства, выразив надежду, что на этой неделе ситуация может измениться.
В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Трое из них содержатся в тюрьме Морнагия, двое – в Белли, трое – в Бордж Аль-Амри, двое – в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.
Диппредставительство также заверяло, что самочувствие россиян удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения их прав со стороны администрации тюрем не поступало. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика.
Одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Причина задержания официально не озвучена, однако, по данным посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения россиянам пока не предъявлены.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
Полицейские в Тунисе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Адвокату задержанных в Тунисе россиян отказывают в доступе к подзащитным
01:35
 
В миреТунис (страна)РоссияАлжир (провинция)Каис Саид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала