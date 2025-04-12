https://ria.ru/20250412/moskva-2010933652.html
В Москву из Туниса прибыли четверо россиян, уточнил родственник
В Москву из Туниса прибыли четверо россиян, уточнил родственник - РИА Новости, 12.04.2025
В Москву из Туниса прибыли четверо россиян, уточнил родственник
Четверо россиян, освобожденных после содержания в тунисской тюрьме, прилетели в московский аэропорт "Шереметьево" в субботу днем, уточнил в разговоре с... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T19:50:00+03:00
2025-04-12T19:50:00+03:00
2025-04-12T20:58:00+03:00
тунис (страна)
россия
каис саид
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Четверо россиян, освобожденных после содержания в тунисской тюрьме, прилетели в московский аэропорт "Шереметьево" в субботу днем, уточнил в разговоре с корреспондентом РИА Новости брат одного из прибывших. Ранее сообщалось, что в "Шереметьево" прилетели пятеро из задержанных. "В Шереметьево днем прилетела группа из четырех человек", - сказал собеседник агентства. Ранее один из освобожденных россиян сообщал РИА Новости, что им пришлось разделиться на группы, так как после освобождения их привезли в аэропорт без вещей и сказали, что у них есть пять часов, чтобы покинуть страну. В конце января российское посольство Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных. Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Обвинения россиянам предъявлены не были. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
https://ria.ru/20250412/tunis-2010902846.html
https://ria.ru/20250412/tunis-2010905259.html
https://ria.ru/20250412/tyurma-2010922470.html
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тунис (страна), россия, каис саид, шереметьево (аэропорт)
Тунис (страна), Россия, Каис Саид, Шереметьево (аэропорт)
В Москву из Туниса прибыли четверо россиян, уточнил родственник
В Москву прибыли четверо освобожденных в Тунисе россиян, а не пятеро
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Четверо россиян, освобожденных после содержания в тунисской тюрьме, прилетели в московский аэропорт "Шереметьево" в субботу днем, уточнил в разговоре с корреспондентом РИА Новости брат одного из прибывших.
Ранее сообщалось, что в "Шереметьево" прилетели пятеро из задержанных.
"В Шереметьево днем прилетела группа из четырех человек", - сказал собеседник агентства.
Ранее один из освобожденных россиян сообщал РИА Новости, что им пришлось разделиться на группы, так как после освобождения их привезли в аэропорт без вещей и сказали, что у них есть пять часов, чтобы покинуть страну.
В конце января российское посольство Тунисе
сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России
- в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.
Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.
Обвинения россиянам предъявлены не были.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду
с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).