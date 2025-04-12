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Российским дипломатам в Тунисе долгое время не говорили фамилии задержанных - РИА Новости, 12.04.2025
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17:58 12.04.2025 (обновлено: 20:40 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/tunis-2010910148.html
Российским дипломатам в Тунисе долгое время не говорили фамилии задержанных
Российским дипломатам в Тунисе долгое время не говорили фамилии задержанных - РИА Новости, 12.04.2025
Российским дипломатам в Тунисе долгое время не говорили фамилии задержанных
Российским дипломатам в Тунисе долгое время не сообщали ни фамилии задержанных российских граждан, ни названия тюрем, в которых они содержатся, сообщил РИА... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:58:00+03:00
2025-04-12T20:40:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российским дипломатам в Тунисе долгое время не сообщали ни фамилии задержанных российских граждан, ни названия тюрем, в которых они содержатся, сообщил РИА Новости один из освобожденных из тунисской тюрьмы россиян."Он (консул - ред.) просто даже не знал названия тюрем, фамилии тех людей, где кто сидит", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на выяснение всей недостающей информации потребовалось около двух месяцев, при этом судья, который расследовал их дело, возмущался, что российские дипломаты не приезжают за своими гражданами.По его словам, российским дипломатам пришлось самостоятельно, не через судебного следователя, выяснять, где находятся задержанные россияне.В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.Обвинения россиянам предъявлены не были.Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
https://ria.ru/20250412/tunis-2010905259.html
https://ria.ru/20250412/tunis-2010932440.html
https://ria.ru/20250412/moskva-2010929699.html
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в мире, тунис (страна), россия, каис саид
В мире, Тунис (страна), Россия, Каис Саид
Российским дипломатам в Тунисе долгое время не говорили фамилии задержанных

Российским дипломатам долгое время не сообщали сведения о задержанных в Тунисе

© Fotolia / Vaidas BucysТюрьма
Тюрьма - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Fotolia / Vaidas Bucys
Тюрьма. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российским дипломатам в Тунисе долгое время не сообщали ни фамилии задержанных российских граждан, ни названия тюрем, в которых они содержатся, сообщил РИА Новости один из освобожденных из тунисской тюрьмы россиян.
"Он (консул - ред.) просто даже не знал названия тюрем, фамилии тех людей, где кто сидит", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что на выяснение всей недостающей информации потребовалось около двух месяцев, при этом судья, который расследовал их дело, возмущался, что российские дипломаты не приезжают за своими гражданами.
По его словам, российским дипломатам пришлось самостоятельно, не через судебного следователя, выяснять, где находятся задержанные россияне.
В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.
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Россиянин рассказал о содержании иностранцев в тунисских тюрьмах
Вчера, 20:35
В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.
Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.
Обвинения россиянам предъявлены не были.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
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