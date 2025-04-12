https://ria.ru/20250412/tunis-2010910148.html

Российским дипломатам в Тунисе долгое время не говорили фамилии задержанных

Российским дипломатам в Тунисе долгое время не говорили фамилии задержанных - РИА Новости, 12.04.2025

Российским дипломатам в Тунисе долгое время не говорили фамилии задержанных

Российским дипломатам в Тунисе долгое время не сообщали ни фамилии задержанных российских граждан, ни названия тюрем, в которых они содержатся, сообщил РИА... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:58:00+03:00

2025-04-12T17:58:00+03:00

2025-04-12T20:40:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российским дипломатам в Тунисе долгое время не сообщали ни фамилии задержанных российских граждан, ни названия тюрем, в которых они содержатся, сообщил РИА Новости один из освобожденных из тунисской тюрьмы россиян."Он (консул - ред.) просто даже не знал названия тюрем, фамилии тех людей, где кто сидит", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на выяснение всей недостающей информации потребовалось около двух месяцев, при этом судья, который расследовал их дело, возмущался, что российские дипломаты не приезжают за своими гражданами.По его словам, российским дипломатам пришлось самостоятельно, не через судебного следователя, выяснять, где находятся задержанные россияне.В пятницу посольство РФ подтвердило РИА Новости освобождение российских граждан. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.Обвинения россиянам предъявлены не были.Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20250412/tunis-2010905259.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010932440.html

https://ria.ru/20250412/moskva-2010929699.html

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в мире, тунис (страна), россия, каис саид