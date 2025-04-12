https://ria.ru/20250412/tunis-2010902733.html

Освобожденный россиянин рассказал об условиях в тунисской тюрьме

Освобожденный россиянин рассказал об условиях в тунисской тюрьме - РИА Новости, 12.04.2025

Освобожденный россиянин рассказал об условиях в тунисской тюрьме

Россиянин, освобожденный в Тунисе после пребывания в местной тюрьме, рассказал РИА Новости, что условия содержания были невыносимыми и приходилось "выживать". РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:08:00+03:00

2025-04-12T17:08:00+03:00

2025-04-12T21:06:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россиянин, освобожденный в Тунисе после пребывания в местной тюрьме, рассказал РИА Новости, что условия содержания были невыносимыми и приходилось "выживать"."Очень тяжело нам там было находиться, у нас были невыносимые условия, нам не давали нормально питаться, нам не давали денег, можно сказать, что мы там выживали", — сказал собеседник агентства.Каждый из пяти россиян, прилетевших в субботу в Шереметьево, сообщил о том, что количество коек было в разы меньше количества людей, которые содержатся в камере, кроме того, было очень холодно.В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны: трое в тюрьме Морнагия, двое в Белли, трое в Бордж Аль-Амри, двое в Удне, одна гражданка России — в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.Обвинения россиянам предъявлены не были.Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20250412/tunis-2010915412.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010910148.html

https://ria.ru/20250412/tunis-2010902846.html

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тунис (страна), россия, в мире, шереметьево (аэропорт), каис саид