Рейтинг@Mail.ru
Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о конфискации вещей - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/tunis-2010907705.html
Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о конфискации вещей
Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о конфискации вещей - РИА Новости, 12.04.2025
Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о конфискации вещей
Россиянин, освобожденный в Тунисе после пребывания в местной тюрьме, рассказал РИА Новости, что там у него и его группы конфисковали все личные вещи, включая... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:48:00+03:00
2025-04-12T17:48:00+03:00
в мире
тунис (страна)
москва
россия
каис саид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150656/43/1506564365_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_6f162462dfec394b9fbdd31ac6195359.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россиянин, освобожденный в Тунисе после пребывания в местной тюрьме, рассказал РИА Новости, что там у него и его группы конфисковали все личные вещи, включая ключи от дома, эти вещи с большой вероятностью могут не вернуть никогда. "Конфисковали все наши вещи личные, конфисковали телефоны, электронику и деньги, конфисковали мои ключи от дома, я сейчас просто не могу попасть домой… Нам сказали, что 80% шанс того, что наши вещи не вернут, что они просто все останутся в Тунисе", - сказал собеседник агентства. Лететь в Москву ему пришлось в шлепках, которые ему подарили в тюрьме. В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных. Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Обвинения россиянам предъявлены не были. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
https://ria.ru/20250318/tunis-2005618372.html
https://ria.ru/20250411/tunis-2010787125.html
https://ria.ru/20250412/moskva-2010899741.html
тунис (страна)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150656/43/1506564365_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_5fe5a88cfc6181099d227047b844d28c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тунис (страна), москва, россия, каис саид
В мире, Тунис (страна), Москва, Россия, Каис Саид
Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о конфискации вещей

Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о конфискации всех личных вещей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Туниса
Автомобиль полиции Туниса - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции Туниса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россиянин, освобожденный в Тунисе после пребывания в местной тюрьме, рассказал РИА Новости, что там у него и его группы конфисковали все личные вещи, включая ключи от дома, эти вещи с большой вероятностью могут не вернуть никогда.
"Конфисковали все наши вещи личные, конфисковали телефоны, электронику и деньги, конфисковали мои ключи от дома, я сейчас просто не могу попасть домой… Нам сказали, что 80% шанс того, что наши вещи не вернут, что они просто все останутся в Тунисе", - сказал собеседник агентства.
Полицейский в Тунисе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Родные задержанных в Тунисе россиян заявили о проблемах с переводами денег
18 марта, 03:55
Лететь в Москву ему пришлось в шлепках, которые ему подарили в тюрьме.
В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.
Здание посольства Российской Федерации в Тунисской Республике - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Появились подробности о перелете россиян, освобожденных в Тунисе
11 апреля, 17:36
Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями.
Обвинения россиянам предъявлены не были.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).
Пятеро из 11 задержанных ранее в Тунисе россиян в московском аэропорту Шереметьево. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Москву вернулись пятеро из 11 россиян, ранее задержанных в Тунисе
Вчера, 16:50
 
В миреТунис (страна)МоскваРоссияКаис Саид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала