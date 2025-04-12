https://ria.ru/20250412/tunis-2010907705.html

Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о конфискации вещей

Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о конфискации вещей - РИА Новости, 12.04.2025

Освобожденный в Тунисе россиянин рассказал о конфискации вещей

Россиянин, освобожденный в Тунисе после пребывания в местной тюрьме, рассказал РИА Новости, что там у него и его группы конфисковали все личные вещи, включая... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:48:00+03:00

2025-04-12T17:48:00+03:00

2025-04-12T17:48:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россиянин, освобожденный в Тунисе после пребывания в местной тюрьме, рассказал РИА Новости, что там у него и его группы конфисковали все личные вещи, включая ключи от дома, эти вещи с большой вероятностью могут не вернуть никогда. "Конфисковали все наши вещи личные, конфисковали телефоны, электронику и деньги, конфисковали мои ключи от дома, я сейчас просто не могу попасть домой… Нам сказали, что 80% шанс того, что наши вещи не вернут, что они просто все останутся в Тунисе", - сказал собеседник агентства. Лететь в Москву ему пришлось в шлепках, которые ему подарили в тюрьме. В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны - трое в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России - в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных. Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что они были задержаны местными властями. Обвинения россиянам предъявлены не были. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).

https://ria.ru/20250318/tunis-2005618372.html

https://ria.ru/20250411/tunis-2010787125.html

https://ria.ru/20250412/moskva-2010899741.html

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в мире, тунис (страна), москва, россия, каис саид