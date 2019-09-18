Биография Михаила Федотова

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. 2018 год

Советник президента РФ, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Александрович Федотов родился 18 сентября 1949 года в Москве в семье потомственных юристов.

В 1972 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Во время учебы за участие в правозащитной деятельности был отчислен со второго курса, завершил образование на вечернем отделении. В 1976 году окончил аспирантуру Всесоюзного юридического заочного института (ныне Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина). Доктор юридических наук.

В 1969-1972 годах Михаил Федотов работал корреспондентом в редакциях газет "Вечерняя Москва", "Социалистическая индустрия", "На боевом посту", в журнале "Лесная новь".

В 1976-1990 годах преподавал во Всесоюзном юридическом заочном институте, пройдя путь от преподавателя до профессора. Автор научных трудов по проблемам конституционного и информационного права, интеллектуальной собственности, международного гуманитарного сотрудничества.

В 1990-1992 годах Федотов занимал пост заместителя министра печати и массовой информации РСФСР.

В 1992 году был генеральным директором Российского агентства интеллектуальной собственности при президенте РФ.

С 1992 по 1993 год занимал пост министра печати и информации Российской Федерации.

В 1993-1998 годах был постоянным представителем РФ при ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В 1998-2003 годах – вице-президент Регионального общественного фонда "Информатика для демократии" (Фонд ИНДЕМ).

В 2003-2010 годах – секретарь Союза журналистов России.

С октября 2010 года Федотов занимает пост советника президента РФ, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

26 мая 2012 года президент России Владимир Путин переназначил Федотова советником президента Российской Федерации.

13 июня 2018 года указом президента РФ Михаил Федотов был вновь переназначен на должность советника президента РФ.

Заслуженный юрист РФ ( 1999 ).

Награжден орденом Дружбы ( 2014 ).