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РИА Новости

Биография Олега Стриженова

01:32, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Б. Виленкин / Перейти в фотобанкОлег Стриженов
Олег Стриженов
© РИА Новости / Б. Виленкин
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Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Александрович Стриженов родился 10 августа 1929 года в городе Благовещенске Амурской области в семье военного.
Кроме него, в семье было еще двое сыновей – Борис, лейтенант Советской армии, летчик-истребитель (погиб под Сталинградом в 1942 году), и Глеб – известный актер, заслуженный артист РСФСР (скончался в 1985 году).
В 1935 году семья Стриженовых переехала в Москву.
В 1953 году Олег Стриженов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и стал актером Государственного драматического театра в Таллине, Эстония. На сцене этого театра он сыграл роль Незнамова в спектакле "Без вины виноватые" Александра Островского.
В 1954-1955 годах Стриженов служил в театре драмы имени Александра Пушкина в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург).
С 1957 года – актер Театра-студии киноактера в Москве (ныне – Государственный театр киноактера). Играл в спектаклях "Сергей Есенин", "Анна Снегина", "Маскарад", "Широкая масленица".
С 1966 по 1976 год Стриженов работал в МХАТе СССР имени Максима Горького, хотя дебютировал на мхатовской сцене еще в сезоне 1963/64 годов в пьесе Максима Горького "Егор Булычов и другие". Также играл в спектаклях "Без вины виноватые" Александра Островского (Незнамов), "Чайка" (Треплев), "Три сестры" (Тузенбах) Антона Чехова и др.
В 1954 году Олег Стриженов дебютировал в кино, сыграв главную роль в картине Александра Файнциммера "Овод" (Ленфильм", 1955). Роль Артура сделала молодого актера звездой советского кино. Свой успех Стриженов закрепил, сыграв в фильме режиссера Владимира Каплуновского "Мексиканец" (1955) по одноименному рассказу Джека Лондона.
Роль белогвардейского поручика Говорухи-Отрока в фильме Григория Чухрая "Сорок первый" (1956) принесла Стриженову звание лучшего актера года по решению Союза кинематографистов СССР.
В 1956 году он был приглашен на роль Афанасия Никитина в первом совместном советско-индийском фильме "Хождение за три моря" (1957, режиссеры Василий Пронин и Ходжа Ахмад Аббас).
В конце 1950-х-1960-х годах Стриженов снялся в фильмах "Капитанская дочка" (1958), "Белые ночи"(1959), "В твоих руках жизнь" (1959), "Пиковая дама" (1960), "Северная повесть" (1960), "Дуэль" (1961), "Оптимистическая трагедия" (1963), "Три сестры" (1964), "Перекличка (1965), "Третья молодость (1965), "Прощай" (1966), "Его звали Роберт" (1967) и др.
За главную роль в фильме "Неподсуден" (1969) Стриженов был признан лучшим актером по итогам опроса читателей журнала "Советский экран".
В 1970-1980-е годы Олег Стриженов снялся в таких разноплановых картинах, как "Миссия в Кабуле" (1971), "Земля, до востребования" (1973), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Юность Петра" (1980), "Приступить к ликвидации" (1983), "Господин Великий Новгород" (1984), "Мой любимый клоун" (1986), "Оглашению не подлежит" (1987), "Акция" (1987).
В 1990-е годы Олег Стриженов перестал сниматься в кино. В 2000 году он сыграл роль английского миллионера русского происхождения в фильме "Вместо меня" Владимира Басова-младшего. В 2004 году снялся в фильме Валерия Коновалова "Пять звезд".
Олег Стриженов – народный артист СССР (1988).
Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" (1945), орденом "За заслуги перед Отечеством" III (1999) и II степеней (2004).
Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой Орел" (2009) за вклад в киноискусство.
Член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.
Автор автобиографической книги "Исповедь" (1997).
Олег Стриженов женат третьим браком на актрисе, заслуженной артистке России Лионелле Пырьевой (Стриженовой).
Первая жена – Марианна Бебутова (1924-2004), была актрисой Театра имени Моссовета. Их дочь Наталья (1957-2003) также была актрисой.
Вторая жена – актриса Любовь Лифенцова (Стриженова). В 2008 году ушла в Алатырский монастырь в Чувашии (в постриге Иудифь). Их сын Александр – актер театра и кино, режиссер и сценарист.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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